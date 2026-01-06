تكنولوجيا: AMD تطلق تحديثات كبيرة لعائلة Strix Halo للألعاب والذكاء الاصطناعي #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD عن توسيع سلسلة معالجاتها المحمولة Zen 5 Strix Halo بإضافة طرازين جديدين هما Ryzen AI Max 392 وRyzen AI Max 388 خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 6 يناير 2026، لتكتمل السلسلة التي تضم أيضًا Ryzen AI Max+ 395 الرائد.

يتميز كلا الطرازين بـ 16 نواة Zen 5 و32 خيطًا، مع وحدة معالجة عصبية NPU بقوة 50 TOPS لمهام الذكاء الاصطناعي، ووحدة رسوميات مدمجة RDNA 3.5 بـ 40 وحدة حوسبة (CUs)، مما يوفر أداء رسوميًا يصل إلى 128 TFLOPs في FP16، وهو أداء يُقارن بكروت الشاشة المنفصلة مثل RTX 4070 المحمولة. يدعم الطرازان ذاكرة LPDDR5X-8533 بسعة تصل إلى 128 جيجابايت، مع استهلاك طاقة يتراوح بين 55 و120 واط.

يُروج للمعالجات كبديل قوي لنظم Nvidia DGX Spark المخصصة للذكاء الاصطناعي، وApple M5 في الحواسيب المحمولة، مع التركيز على الأداء في مهام الذكاء الاصطناعي التوليدي والألعاب عالية الدقة دون كرت شاشة منفصل. يُتوقع استخدامها في حواسيب محمولة للألعاب والمحترفين مثل Framework Laptop 16 وأجهزة من ASUS وHP.

لم تعلن AMD عن أسعار محددة للمعالجات، لكن يُتوقع أن تتراوح أسعار الحواسيب المزودة بها بين 1500 و3000 دولار أمريكي حسب التكوين، مع توفر أول الأجهزة في النصف الأول من عام 2026.

المصدر