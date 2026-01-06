تكنولوجيا: AMD تكشف عن سلسلة Ryzen AI 400 للحواسيب المحمولة والمكتبية #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD عن سلسلة معالجاتها الجديدة Ryzen AI 400 خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، وهي معالجات مصممة للحواسيب المحمولة والمكتبية مع تركيز كبير على أداء الذكاء الاصطناعي والرسوميات المدمجة. تُعد هذه السلسلة تحديثًا لـ Ryzen AI 300 (Strix Point)، مع تحسينات في الكفاءة والقوة لتلبية احتياجات الأجهزة عالية الأداء.

تشمل السلسلة طرازات رئيسية مثل Ryzen AI 9 HX 470 بـ 16 نواة Zen 5 ووحدة رسوميات RDNA 3.5 بـ 40 وحدة حوسبة، وRyzen AI 9 465 بـ 12 نواة، مع وحدة معالجة عصبية NPU بقوة 50 TOPS لمهام الذكاء الاصطناعي. توفر الرسوميات المدمجة أداءً يصل إلى 128 TFLOPs في FP16، مما يجعلها قادرة على تشغيل الألعاب بدقة 1080p بإعدادات عالية دون كرت شاشة منفصل، ودعم مهام الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل Stable Diffusion بكفاءة عالية.

تدعم المعالجات ذاكرة LPDDR5X-8533 بسعة تصل إلى 128 جيجابايت، مع استهلاك طاقة يتراوح بين 15 و55 واط للحواسيب المحمولة، وخيارات أعلى للمكتبية. تُروج AMD لها كبديل قوي لمعالجات Intel Lunar Lake وApple M4 في الحواسيب المحمولة، مع أداء رسومي يتفوق على RTX 4050 المحمول في بعض السيناريوهات.

ستظهر المعالجات في حواسيب محمولة من ASUS وHP وLenovo وغيرها بدءًا من الربع الأول من عام 2026، مع أجهزة مكتبية لاحقًا. لم تعلن AMD عن أسعار محددة للمعالجات، لكن يُتوقع أن تتراوح أسعار الحواسيب المزودة بها بين 1200 و2500 دولار أمريكي حسب التكوين.

