تكنولوجيا: في معرض CES 2026، كشفت شركة MSI عن سلسلة Prestige الجديدة للأعمال والإنتاجية، بالإضافة إلى أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة للألعاب من سلسلة Raider وStealth وCrosshair، جميعها بتصاميم جديدة.

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل هذه الأجهزة بمعالجات Intel Core Ultra Series 3 وبطاقات رسومات and NVIDIA® GeForce RTX™، مما يجعلها مثالية للأداء المتقدم.
[5 يناير 2026] (تايبيه، تايوان) – أعلنت MSI، الرائدة عالميًا في مجال أجهزة الكمبيوتر المحمولة للألعاب وصناعة المحتوى والأعمال والإنتاجية، بفخر عن تشكيلتها الجديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة في معرض CES 2026، والتي تتصدرها سلسلة Prestige المعاد تصميمها بالكامل – المصممة للمهنيين العصريين الذين يحتاجون إلى أداء عالٍ وأسلوب أنيق. تقدم مجموعة Prestige الجديدة لغة تصميم جديدة تمامًا، تتميز بخطوط أكثر سلاسة وزوايا أكثر انسيابية وحرفية مصقولة تعزز الشعور بالفخامة من الداخل والخارج. مدعومة بأحدث معالجات Intel Core Ultra Series 3، تجمع Prestige بين الأداء المتطور وشكل خفيف وأنيق لإعادة تعريف تجربة الكمبيوتر المحمول الحديث للأعمال.
قال إريك كوو، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لوحدة الأعمال المحمولة في MSI: “تؤكد سلسلة Prestige الجديدة – بلغة تصميمها الجديدة، وزواياها الأكثر سلاسة، وحرفيتها المرتفعة – التزام MSI بالابتكار في قطاع الأعمال والإنتاجية”. “مع ميزات فريدة مثل لوحة اللمس التفاعلية وقلم MSI Nano، نساعد المحترفين على تحقيق إنتاجية أكبر وتحكم أفضل أينما كانوا.”
قال جيم جونسون، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمجموعة الحوسبة العميلة في Intel: “تستمر Intel وMSI في تقديم الابتكارات للمستخدمين، مما يحسن تجربتهم في العالم الحقيقي”. “تقدم سلسلة Prestige الجديدة أداءً رائعًا وعمر بطارية ممتاز، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للأعمال والإنتاجية.”
كما قدمت MSI أجهزة الكمبيوتر المحمولة للألعاب من الجيل التالي، بما في ذلك سلسلة Raider وStealth وCrosshair – كل منها بتصميم جديد تمامًا وتحسينات حرارية، وتخطيط مدخلات محسّن. هذه النماذج المجددة مزودة ببطاقات NVIDIA® GeForce RTX™، مما يدفع الحدود في الأداء والتصميم.
أضاف إريك كوو: “استلهم تصميم خط إنتاج الألعاب لدينا – بما في ذلك تحسينات حرارية لأفضل أداء، وأشكال أنحف، وترقيات في المدخلات – مباشرة من ملاحظات المستخدمين”. “إنه دليل على تركيز MSI على الاستماع إلى مجتمعنا وتقديم ما يريده اللاعبون والمبدعون حقًا.”
من بين التشكيلة، تميز Stealth 16 AI+ بتوازن استثنائي بين قابلية النقل والقوة، حيث حصل على جائزة الابتكار في معرض CES في فئة الأجهزة الإلكترونية والمكونات. تؤكد هذه الجائزة على سلسلة Stealth كواحدة من أكثر أجهزة الكمبيوتر المحمولة خفيفة الوزن والأداء المتقدمة المتاحة اليوم.
لزيادة الوصول إلى الحوسبة من الجيل التالي، قدمت MSI أيضًا سلسلة Modern S، التي تتميز بمعالجات Intel Core Ultra Series 3. تم تصميم هذه السلسلة لتكون عملية وسهلة الاستخدام، مما يوفر أداءً قويًا وتصميمًا أنيقًا للمستخدمين اليوميين.
وأخيرًا، قدمت MSI الإصدار الخاص Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition، وهو إصدار خاص من جهازها المحمول الشهير للألعاب. يتميز هذا الإصدار بتشطيب Glacier Blue مع ألوان جليدية عبر الهيكل المنحني. يجمع التصميم بين أسلوب الرياضات الإلكترونية ومظهر الألعاب النابض بالحياة.
السلسلة الجديدة Prestige: تصميم أنحف، وزوايا أكثر نعومة، وتصميم أكثر فخامة من الداخل والخارج.
في معرض CES 2026، قدمت MSI بفخر Prestige 14 وPrestige 16 – أجهزة كمبيوتر محمولة للأعمال والإنتاجية مصممة للمحترفين الذين يتطلبون أداءً استثنائيًا، وقابلية للنقل، وتصميمًا أنيقًا. مقارنة بسابقتها، فإن النماذج الجديدة من Prestige أنحف، وتتميز بشكلهما الحديث الأكثر انسيابية، ومصنوعة من الألمنيوم الكامل مما يمنحها شعورًا أكثر تميزًا وفخامة. يزن Prestige 14 فقط 1.32 كغم – وهو انخفاض بنسبة 22% عن الجيل السابق – بينما يظل Prestige 16 رائدًا في الصناعة بوزن 1.59 كغم فقط.
مدعومة بأحدث معالجات Intel Core Ultra Series 3، تقدم سلسلة Prestige أداءً مستدامًا مع رسومات من الجيل التالي والذكاء الاصطناعي. مع بطارية بسعة 81Wh، توفر ما يصل إلى 30 ساعة من تشغيل الفيديو بدقة 1080p، مما يمكّن من إنتاجية حقيقية على مدى عدة أيام. توفر الرسومات الجديدة المدمجة Intel Arc B390 قفزة في الأداء البصري – مما يمكّن من إنشاء المحتوى وحتى الألعاب AAA أثناء التنقل. مع غرفة بخار متقدمة، ونظام تبريد مزدوج المروحة، وتصميم حراري Intra Flow، يحافظ النظام على الأداء الكامل مع إبقاء مستويات الضجيج تحت 30 ديسيبل.
تقدم Prestige 14 و16 Flip نفس الأداء القوي والتصميم النحيف كما هو الحال في نظرائهما القابلين للطي – الآن مع مرونة إضافية لشكل 2 في 1 وشاشات تعمل باللمس مع دعم القلم، مثالية للمستخدمين الذين يفضلون التحكم اليدوي أو إدخال القلم.
مرفق مع قلم MSI Nano الحصري، تحدد سلسلة Prestige Flip معيارًا جديدًا للإنتاجية المتنقلة. يتميز التصميم الذكي بفتحة في أسفل الكمبيوتر المحمول تبقي القلم آمنًا ودائمًا في متناول اليد. يتم شحنه أثناء docked – 15 ثانية فقط تمنحك ما يصل إلى 45 دقيقة من الاستخدام، ويستغرق الشحن الكامل 30 ثانية فقط. كجزء من التعاون الحصري بين MSI ومايكروسوفت، يتضمن قلم MSI Nano ميزة الضغط للتحدث Copilot. من خلال الضغط على كلا الزرين، يمكن للمستخدمين تفعيل إدخال الصوت لـ Copilot، مما يمكّن من تفاعلات أكثر طبيعية أثناء التنقل.
تشمل الميزات البارزة الأخرى لوحة اللمس الجديدة – أكبر بنسبة 53%، مع مناطق إيماءات قابلة للتخصيص للتحكم البديهي – وأمان من الدرجة المؤسسية مع TPM 2.0، وتعرف على بصمة الوجه باستخدام Windows Hello، وSmart Guard القائم على وجود المستخدم. وتكمل تجربة الشاشة المذهلة OLED بدقة 2.8K بمعدل تحديث 120Hz مع شهادة VRR وDisplayHDR True Black 1000، مما يوفر صورًا سلسة وحقيقية.
مع الأداء، وقابلية النقل، والحرفية الفاخرة في توازن مثالي، تعيد Prestige 14 و16 تعريف ما يمكن أن يتوقعه المحترفون من كمبيوتر محمول حديث للأعمال.
Prestige 13 AI+: القوة تلتقي بالخفة
تشتهر Prestige 13 AI+ بتصميمها الخفيف للغاية، وقد أصبحت الآن أخف وزناً – حيث تزن فقط 899 غرام، مما يجعلها رسميًا أخف كمبيوتر محمول بحجم 13 بوصة مصنوع من المغنيسيوم والألمنيوم في العالم. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالوزن – المعالج الأخير من Intel Core Ultra Series 3 داخلها يقدم قفزة كبيرة في الأداء، مما يجعل Prestige 13 الجديدة مزيجًا مثاليًا من القوة وقابلية النقل. محملة بأمان من الدرجة المؤسسية وأداء احترافي، تم بناؤها للمستخدمين في الأعمال الذين لا يرضون بأقل – سواء كانوا في المكتب، أو في الطريق، أو في أي مكان بينهما.
Modern 14S و16S الجديدة: تصميم فاخر للجميع
تظهر Modern 14S و16S الجديدة كليًا بتصميم متجدد، مع زيادة استخدام المواد المعدنية وزوايا أكثر سلاسة وانسيابية – مما يجلب مظهرًا وإحساسًا أكثر فخامة لمجموعة أوسع من المستخدمين. لا تعكس هذه الجمالية الجديدة فقط الأسلوب اليومي، بل تعكس أيضًا التزام MSI بالحرفية عالية الجودة المتاحة للجميع.
مدعومة بأحدث معالجات Intel Core Ultra Series 3 ومزودة بفتحات ذاكرة مزدوجة عبر التشكيلة، تقدم سلسلة Modern S أداءً قويًا مع إمكانيات ترقية مرنة. على صعيد الاتصال، تقدم إعداد مدخلات شامل – بما في ذلك USB-A، USB-C (مع دعم العرض والشحن)، HDMI، RJ-45 LAN، وقارئ بطاقة Micro SD – لتلبية احتياجات المهام المتعددة الحديثة.
على الرغم من الترقيات، تظل سلسلة Modern S محمولة للغاية. مع هيكل من الألمنيوم بسماكة تصل إلى 11.1 مم ووزن يصل إلى 1.3 كغم (لنسخة OLED من Modern 14S)، تقدم كفاءة استثنائية للمستخدمين أثناء التنقل.
Raider 16 Max HX وRaider 16 HX: دفع حدود أداء أجهزة الكمبيوتر المحمولة للألعاب – في هيكل أكثر إحكامًا.
معروفة بدفع الحدود في أداء الألعاب، ترتقي سلسلة Raider مرة أخرى مع Raider 16 Max HX الجديدة – التي تجمع الآن قوة قياسية في هيكل أكثر إحكامًا.
لا تدع حجمها يخدعك. Raider 16 Max HX هو أول كمبيوتر محمول للألعاب في العالم قادر على توفير طاقة إجمالية للنظام تبلغ 300 واط. تحت ظروف الحمل الكامل، تطلق 175 واط إلى RTX 5090 أو 5080، بينما تغذي في الوقت نفسه 125 واط إلى معالج Intel Core Ultra 200HX – مما يجعلها أقوى كمبيوتر محمول للألعاب على الكوكب.
لترويض هذا الأداء الهائل، زودت MSI Raider 16 Max HX بنظام Cooler Boost Trinity الجديد مع نظام التبريد Intra Flow – الذي يتميز بثلاث مراوح، وست أنابيب حرارية، وخمسة فتحات للتنفيس، ومركب حراري يتغير في الطور. سواء كنت تلعب، أو تنشئ، أو تقوم بمهام متعددة بأقصى طاقة، تبقى Raider باردة وهادئة، مع الحفاظ على ضجيج المروحة تحت السيطرة حتى تحت ضغط شديد.
كما أولت MSI الأولوية للترقية في تصميم هذا الكمبيوتر المحمول الرائد، حيث يتميز بلوحة سفلية سريعة الوصول حصرية. يتيح ذلك للمستخدمين توسيع الذاكرة والتخزين بسهولة دون إزالة الغطاء الخلفي بالكامل. تدعم الذاكرة DDR5 وSSD PCIe Gen5 ضمان بقاء النظام بأكمله على المسار الصحيح، مما يوفر استجابة سريعة للغاية وجاهزية للجيل التالي.
لتوفير تجربة بصرية مذهلة، تتميز Raider 16 Max HX بشاشة OLED بدقة 2.5K بمعدل تحديث 240Hz، معتمد من VESA DisplayHDR True Black 1000 وSGS منخفضة الضوء الأزرق. إنها مثالية للألعاب AAA والعمل الإبداعي عالي الدقة، مما يواكب كل إطار وطموح.
Stealth 16 AI+: القوة تلتقي بالقدرة الفائقة على التنقل بأسلوب
لطالما كانت سلسلة Stealth تدور حول تقديم أداء جاد في حزمة أنيقة وقابلة للنقل – وتأخذ Stealth 16 AI+ الجديدة هذه المعادلة إلى المستوى التالي. بسماكة 16.6 مم ووزن أقل من 2 كغم، تفوز هذه الابتكار في CES بهيكل رمادي داكن كامل مصنوع من الألمنيوم، مما يعكس الاحترافية والأداء. مع بطارية كبيرة بسعة 90 واط، تدعم إنتاجيتك، مما يواكب الجداول الزمنية المزدحمة أينما كان العمل أو اللعب.
أكثر نحافة وأخف وزنًا من الجيل السابق، لا تزال Stealth 16 AI+ تحتوي على المزيد من القوة – بفضل نظام التبريد المحسن مع نظام Intra Flow والتصميم متعدد الاتجاهات للتنفيس، يمكنها دفع ما يصل إلى 20 واط أكثر من الطاقة إلى وحدة معالجة الرسوميات RTX 50. يعني ذلك أداءً أفضل عبر الأعمال الإبداعية، والألعاب، والمهام المتعددة المتطلبة – دون عناء.
على الرغم من ملفها المنخفض، لا تتنازل Stealth 16 AI+ عن الاتصال. إنها مزودة بمدخلين USB-A، واثنين من Thunderbolt 4، وHDMI 2.1، وRJ-45 LAN، مما يوفر للمستخدمين المرونة التامة سواء كانوا متصلين بمكتب أو يعملون أثناء التنقل.
ولمن يرغب في مجال للنمو، تحتفظ Stealth 16 AI+ بالأمور جاهزة للمستقبل مع فتحات ذاكرة وSSD مزدوجة، مما يجعلها قابلة للترقية كما هي محمولة.
Crosshair 16 Max HX وCrosshair 16 HX: تصميم جريء. طاقة أكبر. مصممة للمعارك.
تزيد سلسلة Crosshair الجديدة كل ما يحبه اللاعبون – الآن مدعومة بأحدث معالجات Intel Core Ultra 200HX وبطاقات الرسوميات NVIDIA® GeForce RTX™ 50. مع نظام التبريد Cooler Boost الحصري من MSI ونظام تنفيس رباعي الفتحات، توفر طاقة إجمالية للنظام تصل إلى 200 واط – بزيادة 30 واط عن الجيل السابق – مما يجعلها الخيار الأقوى في فئتها.
يمكن للاعبين الاستفادة بالكامل من هذا الأداء مع الشاشة OLED الاختيارية بدقة QHD+ بمعدل تحديث 165Hz، مما يوفر صورًا فائقة الوضوح وتجربة لعب سلسة، مثالية للألعاب التنافسية والمحتوى الغامر على حد سواء.
تحصل اتصالات الأجهزة أيضًا على ترقية. يتميز تخطيط المدخلات الجديد بثلاثة منافذ USB-A، واثنين من USB-C (بما في ذلك Thunderbolt 4)، ومنافذ HDMI وRJ-45 LAN المعاد وضعها في الخلف – مما يجعل توجيه الكابلات أنظف وتنسيق المكاتب أسهل.
وبالطبع، تعود جمالية Crosshair RGB الأيقونية – هذه المرة مع لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية RGB ديناميكية مكونة من 24 منطقة، مما يسمح للاعبين بإظهار أسلوبهم الفريد أثناء تسجيل المزيد من FPS (Fun Per Second).
Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition: تصميم جليدي مميز يلفت الأنظار
يتميز Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition بلون Glacier Blue جديد مع درجات لونية جليدية على هيكله المنحني، مما يخلق عمقًا بصريًا يمزج بين جمالية الرياضات الإلكترونية وروح الألعاب النابضة بالحياة. مع الاحتفاظ بالمواصفات الرائدة نفسها لـ Claw 8 AI+، يتم تشغيل إصدار Glacier Blue بمعالجات Intel® Core™ Ultra 200V مع رسومات Arc™ Xe2، مما يوفر أداءً يدويًا من الدرجة الأولى دون أي تنازل.
تُعرض جميع المنتجات الجديدة المذكورة أعلاه، إلى جانب النماذج المتاحة حاليًا – بما في ذلك سلسلة الألعاب بحجم 18 بوصة وتشكيلة الأجهزة المحمولة – في جناح MSI في CES. يُدعى الشركاء في القنوات، وممثلو وسائل الإعلام، والموردون بحرارة لزيارة واستكشاف أحدث الابتكارات المعروضة. فيما يلي تفاصيل الجناح:
اسم المعرض: MSI NB@CES 2026
رقم الجناح: VERONESE 2403~2406 (The Venetian, Level 2)
ساعات العمل: 6-9 يناير، 9:00 صباحًا – 5:00 مساءً (بتوقيت المحيط الهادئ)
جولة تقنية RSVP: 5 يناير، 9:00 صباحًا – 5:00 مساءً (بتوقيت المحيط الهادئ)
ستكون أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة كليًا من سلسلة Prestige المدعومة بمعالجات Intel Core Ultra Series 3 متاحة للطلب المسبق اعتبارًا من 6 يناير 2026 (12:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ)، مع بدء المبيعات الرسمية في 27 يناير 2026 (12:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ).
يمكن للعملاء تقديم طلباتهم المسبقة من خلال قنوات التجزئة المحددة. لمزيد من المعلومات حول التوافر والمتاجر، يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي لشركة MSI أو منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
|Model Name
|Prestige 14 Flip AI+ D3M
|Processor
|Up to Intel® Core™ Ultra X9 processor 388H
|Operating System
|Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.)
Windows 11 Pro
|Memory
|LPDDR5x onboard, up to 64GB, dual channel
|Display
|14″ FHD+ (1920 x 1200), OLED, Touchscreen, 100% DCI-P3 (Typ.), Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS, Support MSI Nano Pen
|Graphics
|Intel® Arc™ GPU B390 (X9/X7)
Intel® Graphics (non X9/X7 Processors)
|Storage Slots
|1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4
|Keyboard
|Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key
|Security
|Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter / Smart Guard
|Sensor
|Ambient Light Sensor / Adaptive Color Sensor
|Communication
|Intel® Killer™ Wi-Fi 7, Bluetooth v6
|Audio
|2 x 2W Stereo Speakers + 2 x 2W Woofers
1 x Audio combo jack
DTS Audio Processing
Spatial Array Microphone (3 Mic)
Hi-Res Audio Ready
|I/O Ports
|2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0)
2 x USB 3.2 Gen2 Type-A
1 x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)
|Battery
|4-Cell, Li-Polymer, 81Whr
|Webcam
|IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+)
|Dimension
|315.6 x 221.95 x 11.9~13.9 mm
|Weight
|1.37 Kg
|Color
|Platinum Gray
|Model Name
|Prestige 16 Flip AI+ C3M
|Processor
|Up to Intel® Core™ Ultra X9 processor 388H
|Operating System
|Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.)
Windows 11 Pro
|Memory
|LPDDR5x onboard, up to 64GB, dual channel
|Display
|Up to 16″ 2.8K (2800 x 1800), OLED, Touchscreen, 48-120Hz VRR, 100% DCI-P3 (Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 1000, Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS, Support MSI Nano Pen
|Graphics
|Intel® Arc™ GPU B390 (X9/X7)
Intel® Graphics (non X9/X7 Processors)
|Storage Slots
|1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4
|Keyboard
|Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key
|Security
|Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter / Smart Guard
|Sensor
|Ambient Light Sensor / Adaptive Color Sensor
|Communication
|Intel® Killer™ Wi-Fi 7, Bluetooth v6
|Audio
|2 x 2W Stereo Speakers + 2 x 2W Woofers
1 x Audio combo jack
DTS Audio Processing
Spatial Array Microphone (3 Mic)
Hi-Res Audio Ready
|I/O Ports
|2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0)
2 x USB 3.2 Gen1 Type-A
1 x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)
1 x Audio combo jack
|Battery
|4-Cell, Li-Polymer, 81Whr
|Webcam
|IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+)
|Dimension
|357.7 x 254.3 x 11.9-13.9 mm
|Weight
|1.66 Kg
|Color
|Platinum Gray
|Model Name
|Prestige 14 AI+ D3M
|Processor
|Up to Intel® Core™ Ultra X9 processor 388H
|Operating System
|Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.)
Windows 11 Pro
|Memory
|LPDDR5x onboard, up to 64GB, dual channel
|Display
|14″ FHD+ (1920 x 1200), OLED, 100% DCI-P3 (Typ.), Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS
|Graphics
|Intel® Arc™ GPU B390 (X9/X7)
Intel® Graphics (non X9/X7 Processors)
|Storage Slots
|1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4
|Keyboard
|Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key
|Security
|Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter / Smart Guard
|Sensor
|Ambient Light Sensor / Adaptive Color Sensor
|Communication
|Intel® Killer™ Wi-Fi 7, Bluetooth v6
|Audio
|2 x 2W Stereo Speakers + 2 x 2W Woofers
1 x Audio combo jack
DTS Audio Processing
Spatial Array Microphone (3 Mic)
Hi-Res Audio Ready
|I/O Ports
|2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0)
2 x USB 3.2 Gen2 Type-A
1 x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)
1 x Audio combo jack
|Battery
|4-Cell, Li-Polymer, 81Whr
|Webcam
|IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+)
|Dimension
|315.6 x 221.95 x 11.9-13.9 mm
|Weight
|1.32 Kg
|Color
|Platinum Gray
|Model Name
|Prestige 16 AI+ C3M
|Processor
|Up to Intel® Core™ Ultra X9 processor 388H
|Operating System
|Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.)
Windows 11 Pro
|Memory
|LPDDR5x onboard, up to 64GB, dual channel
|Display
|Up to 16″ 2.8K (2800 x 1800), OLED, 48-120Hz VRR, 100% DCI-P3 (Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 1000, Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS
|Graphics
|Intel® Arc™ GPU B390 (X9/X7)
Intel® Graphics (non X9/X7 Processors)
|Storage Slots
|1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4
|Keyboard
|Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key
|Security
|Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter / Smart Guard
|Sensor
|Ambient Light Sensor / Adaptive Color Sensor
|Communication
|Intel® Killer™ Wi-Fi 7, Bluetooth v6
|Audio
|2 x 2W Stereo Speakers + 2 x 2W Woofers
1 x Audio combo jack
DTS Audio Processing
Spatial Array Microphone (3 Mic)
Hi-Res Audio Ready
|I/O Ports
|2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0)
2 x USB 3.2 Gen1 Type-A
1 x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)
1 x Audio combo jack
|Battery
|4-Cell, Li-Polymer, 81Whr
|Webcam
|IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+)
|Dimension
|357.7 x 254.3 x 11.9-13.9 mm
|Weight
|1.59 Kg
|Color
|Platinum Gray
Beige Gold
|Model Name
|Prestige 13 AI+ A3M
|Processor
|Up to Intel® Core™ Ultra 9 processor 386H
|Operating System
|Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.)
Windows 11 Pro
|Memory
|LPDDR5x onboard, up to 64GB, dual channel
|Display
|13.3″ 2.8K (2880×1800), OLED, 100% DCI-P3(Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 600, SGS Eye Care Display
|Graphics
|Intel® Graphics
|Storage Slots
|1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4
|Keyboard
|Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key
|Security
|Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter / Kensington Lock / Smart Guard
|Sensor
|Ambient Light Sensor / Adaptive Color Sensor
|Communication
|Intel® Killer™ Wi-Fi 7, Bluetooth v6
|Audio
|2 x 2W Stereo Speakers
1 x Audio combo jack
DTS Audio Processing
Spatial Array Microphone (3 Mic)
Hi-Res Audio Ready
|I/O Ports
|2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0)
2 x USB 3.2 Gen1 Type-A
1 x microSD Card Reader
1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz)
1 x Audio combo jack
1 x Kensington Lock
|Battery
|4-Cell, Li-Polymer, 53Whr
|Webcam
|IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+)
|Dimension
|299 x 210 x 15.9 mm
|Weight
|899 g
|Color
|Platinum Gray
|Model Name
|Modern 14S AI+ G3M
|Processor
|Up to Intel® Core™ Ultra 7 processor 355
|Operating System
|Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.)
Windows 11 Pro
|Memory
|DDR5, 2 slots, up to 32GB
|Display
|14″ FHD+ (1920 x 1200), OLED, 100% DCI-P3 (Typ.), Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS
14″ FHD+ (1920 x 1200), 48-120Hz VRR, IPS-Level panel, Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS
|Graphics
|Intel® Graphics
|Storage Slots
|1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4
|Keyboard
|Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key
|Security
|Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / IR Webcam
Webcam Shutter
|Communication
|Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3
|Audio
|2 × 2W Stereo Speakers
1 × Audio combo jack
Hi-Res Audio Ready
DTS Audio Processing
|I/O Ports
|2 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.0
2 x USB 3.2 Gen1 Type-A
1 x microSD Card Reader
1 x HDMI™ 2.1(4K@60Hz)
1 x Audio combo jack
1 x Gigabit Ethernet
|Battery
|3-Cell, Li-Polymer, 60Whr
|Webcam
|IR HD type (30fps@720p) with 3D Noise Reduction (3DNR)
|Dimension
|315.9 x 223.9 x 11.1~17.9 mm
|Weight
|1.5 Kg
|Color
|Urban Silver
|Model Name
|Modern 16S AI+ G3M
|Processor
|Up to Intel® Core™ Ultra 7 processor 355
|Operating System
|Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.)
Windows 11 Pro
|Memory
|DDR5, 2 slots, up to 32GB
|Display
|16″ FHD+ (1920 x 1200), OLED, 100% DCI-P3 (Typ.), Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS
16″ FHD+ (1920 x 1200), 48-120Hz VRR, IPS-Level panel, Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS
|Graphics
|Intel® Graphics
|Storage Slots
|1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4
|Keyboard
|Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key
|Security
|Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / IR Webcam
Webcam Shutter
|Communication
|Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3
|Audio
|2 × 2W Stereo Speakers
1 × Audio combo jack
Hi-Res Audio Ready
DTS Audio Processing
|I/O Ports
|2 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.0
2 x USB 3.2 Gen1 Type-A
1 x microSD Card Reader
1 x HDMI™ 2.1(4K@60Hz)
1 x Audio combo jack
1 x Gigabit Ethernet
|Battery
|3-Cell, Li-Polymer, 60Whr
|Webcam
|IR HD type (30fps@720p) with 3D Noise Reduction (3DNR)
|Dimension
|350.6 x 250.9 x 11.1~17.9 mm
|Weight
|1.7 Kg
|Color
|Platinum Gray
|Model Name
|Raider 16 Max HX B2W
|Processor
|Intel® Core™ Ultra processors 200HX Series
|Operating System
|Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.)
Windows 11 Pro
|Graphics
|Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU
|Display
|16″ QHD+ (2560×1600), OLED, 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 1000, SGS Eye Care Display
16″ QHD+ (2560×1600), 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), IPS-Level panel
|Memory
|Up to DDR5-7200, 2 slots, up to 128GB
|Storage
|1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4
1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4
|Communication
|Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4
|Keyboard
|Per-Key RGB Gaming Keyboard by SteelSeries with Copilot Key
|Webcam
|IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+)
|Connectivity
|2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)
1 x USB 3.2 Gen2 Type-A
2 x USB 3.2 Gen1 Type-A
1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz/ 4K@120Hz)
1 x SD Express Memory Card Reader
1 x Audio combo jack
1 x Gigabit Ethernet
|Audio
|4 Speakers designed by Dynaudio system (2 x 2W Speakers + 2 x 2W Woofers)
1 x Audio combo jack
Nahimic 3 Audio Enhance
Hi-Res Audio ready
|Battery
|4-Cell, Li-Polymer, 90Whr
|Dimension
|363 x 269.7 x 21.95~28.85 mm
|Weight
|2.6 Kg
|Model Name
|Raider 16 HX B2W
|Processor
|Intel® Core™ Ultra processors 200HX Series
|Operating System
|Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.)
Windows 11 Pro
|Graphics
|Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU
|Display
|16″ QHD+ (2560×1600), OLED, 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 1000, SGS Eye Care Display
16″ QHD+ (2560×1600), 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), IPS-Level panel
|Memory
|Up to DDR5-7200, 2 slots, up to 128GB
|Storage
|1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4
1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4
|Communication
|Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4
|Keyboard
|24-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key
|Webcam
|IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+)
|Connectivity
|2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)
1 x USB 3.2 Gen2 Type-A
2 x USB 3.2 Gen1 Type-A
1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz/ 4K@120Hz)
1 x SD Express Memory Card Reader
1 x Combo Audio Jack
1 x Gigabit Ethernet
*I/O ports may vary by models.
|Audio
|4 Speakers designed by Dynaudio system (2 x 2W Speakers + 2 x 2W Woofers)
1 x Audio combo jack
Nahimic 3 Audio Enhance
Hi-Res Audio ready
*Speakers design may vary by models.
|Battery
|4-Cell, Li-Polymer, 90Whr
|Dimension
|363 x 269.7 x 21.95~28.85 mm
|Weight
|2.6 Kg
|Model Name
|Raider A16 HX B9W
|Processor
|Up to AMD Ryzen™ 9 9955HX processor
|Operating System
|Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.)
Windows 11 Pro
|Graphics
|Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU
|Display
|16″ QHD+ (2560×1600), 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), IPS-Level panel
|Memory
|DDR5, 2 slots, up to 96GB
|Storage
|1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4
1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4
|Communication
|Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4
|Keyboard
|24-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key
|Webcam
|IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+)
|Connectivity
|2 x USB4® Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.1(Thunderbolt™ 4 Compatible)
1 x USB 3.2 Gen2 Type-A
2 x USB 3.2 Gen1 Type-A
1 x HDMI™ 2.1(8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz)
1 x Audio combo jack
1 x Gigabit Ethernet
|Audio
|2 Speakers designed by Dynaudio system
1 x Audio combo jack
Nahimic 3 Audio Enhance
Hi-Res Audio ready
|Battery
|4-Cell, Li-Polymer, 90Whr
|Dimension
|363 x 269.7 x 21.95~25.85 mm
|Weight
|2.6 Kg
|Model Name
|Stealth 16 AI+ B3W
|Processor
|Up to Intel® Core™ Ultra 9 processor 386H
|Operating System
|Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.)
Windows 11 Pro
|Graphics
|Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU
|Display
|16” QHD+ (2560×1600), OLED, 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 600, SGS Eye Care Display
|Memory
|Up to DDR5-7200, 2 slots, up to 128GB
|Storage
|2 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4
|Communication
|Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth v6
|Keyboard
|4-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key
|Webcam
|IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+)
|Connectivity
|2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0)
2 x USB 3.2 Gen2 Type-A
1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz)
1 x Audio combo jack
1 x Gigabit Ethernet
|Audio
|2 x 2W Stereo Speakers + 2 x 2W Woofers
1 x Audio combo jack
Nahimic 3 Audio Enhance
Hi-Res Audio ready
|Battery
|4-Cell, Li-Polymer, 90Whr
|Dimension
|354 x 246 x 16.65~19.9 mm
|Weight
|1.99 Kg
|Model Name
|Crosshair 16 Max HX E2W
|Processor
|Intel® Core™ Ultra processors 200HX Series
|Operating System
|Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.)
Windows 11 Pro
|Graphics
|Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU
|Display
|16″ QHD+ (2560×1600), OLED, 165Hz, 100% DCI-P3(Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 500, SGS Eye Care Display
|Memory
|DDR5, 2 slots, up to 128GB
|Storage
|1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4
1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4
|Communication
|Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3
|Keyboard
|24-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key
|Webcam
|HD type (30fps@720p) with 3D Noise Reduction (3DNR)
|Connectivity
|1 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (DisplayPort™ / Power Delivery 3.1)
1 x USB 3.2 Gen2 Type-A
2 x USB 3.2 Gen1 Type-A
1 x HDMI™ 2.1(8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz)
1 x Audio combo jack
1 x Gigabit Ethernet
|Audio
|2 x 2W Stereo Speakers
1 x Audio combo jack
Nahimic 3 Audio Enhance
Hi-Res Audio ready
|Battery
|4-Cell, Li-Polymer, 80Whr
|Dimension
|363 x 269.7 x 21.95~23.9 mm
|Weight
|2.6 Kg
|Model Name
|Crosshair 16 HX E14W
|Processor
|Up to Intel® Core™ i9 processor 14900HX
|Operating System
|Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.)
Windows 11 Pro
|Graphics
|Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU
|Display
|16″ QHD+ (2560×1600), 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), IPS-Level panel
|Memory
|DDR5, 2 slots, up to 96GB
|Storage
|1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4
1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4
|Communication
|Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3
|Keyboard
|4-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key
|Webcam
|HD type (30fps@720p) with 3D Noise Reduction (3DNR)
|Connectivity
|2 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.0
3 x USB 3.2 Gen1 Type-A
1 x HDMI™ 2.1(8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz)
1 x Audio combo jack
1 x Gigabit Ethernet
|Audio
|2 x 2W Stereo Speakers
1 x Audio combo jack
Nahimic 3 Audio Enhance
Hi-Res Audio ready
|Battery
|4-Cell, Li-Polymer, 80Whr
|Dimension
|363 x 269.7 x 21.95~25.45 mm
|Weight
|2.3 Kg
|Model Name
|Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition
|Processor
|Intel® Core™ Ultra 7 processor 258V
|Operating System
|Windows 11 Home
|Graphics
|Intel® Arc™ GPU 140V
|Display
|8″ FHD+ (1920×1200), Touchscreen, 48-120Hz VRR, 100% sRGB(Typ.), 500nits(Typ.), IPS-Level panel
|Memory
|LPDDR5x-8533 Memory on Package, 32GB, dual channel
|Storage
|1 x NVMe M.2 2280 SSD by PCIe Gen 4 x4
|Sensor
|6-Axis IMU Vibration Motor
|Communication
|Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4
|Connectivity
|2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0)
1 x microSD Card Reader
1 x Audio Combo Jack
|Audio
|2 × 2W Speakers
1× Audio combo jack
DTS Audio Processing
Hi-Res Audio ready
|Battery
|6-Cell, Li-Polymer, 80Whr
|Dimension
|299 x 126 x 24 mm
|Weight
|795 g