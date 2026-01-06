تكنولوجيا: AMD تكشف عن المعالج Ryzen 7 9850X3D أسرع معالج 8 أنوية للألعاب #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD عن معالج Ryzen 7 9850X3D رسميًا خلال معرض CES 2026، وهو أسرع معالج 8 نوى للألعاب في العالم بناءً على بيانات AMD.

يأتي Ryzen 7 9850X3D بـ 8 نوى و16 خيطًا على معمارية Zen 5، مع تردد تعزيزي يصل إلى 5.6 جيجاهرتز (مقابل 5.2 جيجاهرتز في Ryzen 7 9800X3D)، وذاكرة تخزين مؤقت L3 بحجم 96 ميجابايت بتقنية 3D V-Cache، واستهلاك طاقة TDP 120 واط.

وفقًا لبيانات AMD، يتفوق Ryzen 7 9850X3D على Intel Core Ultra 9 285K بنسبة تصل إلى 27% في 35 لعبة بدقة 1080p بإعدادات عالية، ويتفوق على Ryzen 7 9800X3D بنسبة 3% في الألعاب الحالية والسابقة، وبنسبة 6% في ألعاب الرياضات الإلكترونية، مع إطارات أعلى بشكل ملحوظ في دقة 1080p.

يُعد Ryzen 7 9850X3D نسخة محسنة من Ryzen 7 9800X3D بتردد تعزيزي أعلى، مما يجعله خيارًا فاخرًا للاعبين المهنيين في الرياضات الإلكترونية والألعاب المعتمدة على المعالج. الأداء أقل وضوحًا في دقات أعلى مثل 1440p أو 4K حيث يصبح كرت الشاشة العائق الرئيسي.

لم تعلن AMD عن سعر MSRP الرسمي، لكن التسريبات تشير إلى حوالي 500-550 دولار أمريكي (511 دولار في بعض المتاجر، أعلى من 450 دولار لـ Ryzen 7 9800X3D). يتوفر في الربع الأول من 2026.

