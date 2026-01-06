تكنولوجيا: Alienware تطلق 18 Area-51 كأقوى حاسب محمول ألعاب في تاريخها #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Alienware رسميًا عن حاسبها المحمول الجديد Alienware 18 Area-51، الذي يمثل الطراز الرائد ضمن تشكيلة Area-51 المحدثة.

ويقدّم هذا الحاسب أقصى قدرة تشغيلية أعلى من أي حاسب محمول سابق من Alienware، بميزانية طاقة مخصصة للألعاب تصل حتى 280 واط.

يعتمد الحاسب على معالجات Intel Core Ultra 200HX وبطاقات رسوميات Nvidia GeForce RTX 50-series، وصولًا إلى RTX 5090 مع ذاكرة 24 جيجابايت GDDR7.

كما زوّدت Alienware الجهاز بنظام طاقة مطوّر يشمل تنظيم فولتية يصل إلى 11 مرحلة للمعالج الرسومي و8 مراحل للمعالج المركزي، بالإضافة إلى محوّل طاقة GaN بقدرة 360 واط لتحمل الأحمال العالية.

تتولى إدارة الحرارة وحدة تبريد Cryo-Chamber المحدثة، التي تعزز تدفق الهواء بنسبة تصل إلى 35% وتخفض الضوضاء بنسبة تصل إلى 15%. يستخدم نظام التبريد غرفة تبخير أكبر وتغطية نحاسية موسّعة، مع تخصيص التبريد بغرفة تبخير لبطاقات RTX 5070 Ti وما فوق.

يحتوي الحاسب على شاشة قياس 18 بوصة بدقة WQXGA (2560 × 1600) مع معدل تحديث 300 هرتز وزمن استجابة 3 مللي ثانية، ودعم Nvidia G-Sync وAdvanced Optimus للتبديل السلس بين المعالج الرسومي المدمج والمستقل.

تغطي الشاشة 100% من مساحة DCI-P3 وتصل إلى 500 نت من السطوع، مع دعم ComfortView Plus وDolby Vision.

تصل خيارات الذاكرة حتى 64 جيجابايت DDR5، بينما تصل سعات التخزين إلى 12 تيرابايت باستخدام أقراص PCIe NVMe متعددة في RAID 0.

ويشمل الاتصال منفذي Thunderbolt 5، HDMI 2.1، منافذ USB-A متعددة، قارئ بطاقات SD كامل الحجم، وإيثرنت بسرعة 2.5G، مع دعم لاسلكي لـ Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4.

يبلغ وزن الحاسب حتى 4.34 كجم ويأتي ببطارية 96 واط/ساعة تدعم الشحن السريع حتى 80% خلال 35 دقيقة. لم تعلن Alienware بعد عن تفاصيل الأسعار وتوافر الجهاز.

