تكنولوجيا: Acer تطلق Swift 16 الجديد مع Intel Arc B390 وشاشة OLED #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acer عن حاسوبها المحمول الجديد Swift 16 خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 6 يناير 2026. يتميز الجهاز بمعالج Intel Core Ultra 9 386H من سلسلة Panther Lake H، مع وحدة رسوميات مدمجة Intel Arc B390، وشاشة OLED بدقة 3.2K (3200 × 2000 بكسل) بمعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 500 شمعة، وتغطية 100% من نطاق DCI-P3.

يأتي Swift 16 بلوحة لمس haptic متقدمة توفر ردود فعل اهتزازية لتحسين التجربة، مع ذاكرة LPDDR5X تصل إلى 32 جيجابايت، وتخزين SSD PCIe 4.0 بسعة تصل إلى 2 تيرابايت. يدعم الجهاز تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر NPU المدمج، مع بطارية تدوم حتى 14 ساعة، ومنافذ Thunderbolt 5 وWi-Fi 7. يبلغ سمك الجهاز 14.9 ملم ووزنه 1.5 كجم، مع هيكل من الألمنيوم.

يبدأ سعر Acer Swift 16 من 1499 دولار أمريكي، وهو متاح للطلب المسبق الآن مع شحن يبدأ في الربع الأول من عام 2026.

