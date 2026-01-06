تكنولوجيا: Acer تطلق شاشة Nitro XV270X P للألعاب بدقة 5K و330 هرتز #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer عن شاشة الألعاب Nitro XV270X P خلال CES 2026 في لاس فيغاس يوم 6 يناير 2026. تدعم الشاشة دقة 5K (5120 × 2880 بكسل) بمعدل تحديث 165 هرتز، أو دقة 1440p بمعدل 330 هرتز مع تقنية Dual Frame Rate (DFR)، مما يتيح التبديل بين الدقتين حسب الحاجة.

تعتمد الشاشة على لوحة IPS بقياس 27 بوصة، مع سطوع 600 شمعة، وتغطية 99% من DCI-P3، ودعم HDR1000، وتقنية FreeSync Premium Pro. يبلغ زمن الاستجابة 0.5 مللي ثانية (GtG)، مع منافذ HDMI 2.1 وDisplayPort 2.1 لدعم الكونسولات والحواسيب عالية الأداء.

يبلغ سعر Nitro XV270X P 800 دولار أمريكي، وهو متاح للطلب المسبق الآن مع توفر في الأسواق خلال الربع الثاني من عام 2026.

المصدر