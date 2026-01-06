تكنولوجيا: Acer تطلق Aspire 14 AI وAspire 16 AI مع OLED وPanther Lake #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer عن حواسيبها المحمولة Aspire 14 AI وAspire 16 AI خلال CES 2026 في لاس فيغاس يوم 6 يناير 2026، مع خيارات شاشة FHD OLED، ومعالجات Intel Panther Lake H.

يأتي Aspire 14 AI بشاشة 14 بوصة FHD OLED بمعدل تحديث 90 هرتز، وAspire 16 AI بشاشة 16 بوصة FHD OLED بمعدل 120 هرتز، مع معالج Intel Core Ultra 9 386H كحد أقصى، وذاكرة تصل إلى 32 جيجابايت LPDDR5X، وتخزين SSD 1 تيرابايت. يدعمان تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر NPU، مع بطارية تدوم حتى 12 ساعة، ومنافذ Thunderbolt 4.

يبدأ سعر Aspire 14 AI من 999 دولار أمريكي، وAspire 16 AI من 1199 دولار أمريكي، مع توفر في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2026.

