تكنولوجيا: Dell تعيد تشكيلة XPS الكلاسيكية في #CES2026 بعد انتقادات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Dell عن عودة تشكيلة حواسيبها المحمولة XPS الكلاسيكية خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، بعد قرار سابق بإعادة تسميتها إلى XPS 13 وXPS 14 وXPS 16 في عام 2024، والذي أثار انتقادات واسعة من المستخدمين والمراجعين لأنه ألغى التمييز بين الأحجام والفئات. يُعد هذا الإعلان استجابة مباشرة لردود الفعل السلبية، مع إعادة التشكيلة إلى أسمائها التقليدية XPS 13 وXPS 14 وXPS 16، مع الحفاظ على التصميم الحديث والمواصفات المتطورة.

تشمل التشكيلة الجديدة معالجات Intel Core Ultra Series 2 (Lunar Lake) في طراز XPS 13، مع شاشات OLED اختيارية بدقة 3K تاتش، وذاكرة تصل إلى 64 جيجابايت، وتخزين SSD 4 تيرابايت، وبطارية تدوم حتى 27 ساعة في الاستخدام الخفيف. أما XPS 14 وXPS 16 فيأتيان مع خيارات كروت شاشة RTX 4070 في XPS 16، وشاشات OLED بدقة 3.2K، مع لوحة مفاتيح haptic وكاميرا FHD مع إلغاء ضوضاء AI.

أكدت Dell أن القرار بعودة الأسماء التقليدية جاء بعد استطلاع آراء العملاء، الذين أعربوا عن تفضيلهم للتمييز الواضح بين الأحجام. يبدأ سعر XPS 13 من 1299 دولار أمريكي، وXPS 14 من 1699 دولار، وXPS 16 من 2199 دولار، مع توفر في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2026.

يُنظر إلى هذه الخطوة كاعتراف من Dell بأهمية الاستماع للعملاء، خاصة بعد انتقادات لإعادة التسمية السابقة التي اعتُبرت “غبية” من بعض المراجعين.