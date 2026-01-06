تكنولوجيا: Acer تطلق Swift Go 16 AI وSwift Go 14 AI مع OLED وPanther Lake #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer عن حواسيبها المحمولة Swift Go 16 AI وSwift Go 14 AI خلال CES 2026 في لاس فيغاس يوم 6 يناير 2026، مع معالجات Intel Core Ultra 9 386H Panther Lake، وخيارات شاشة OLED.

يأتي Swift Go 16 AI بشاشة 16 بوصة 3.2K OLED بمعدل 120 هرتز، وSwift Go 14 AI بشاشة 14 بوصة 2.8K OLED بمعدل 90 هرتز، مع ذاكرة تصل إلى 32 جيجابايت، وتخزين 2 تيرابايت، وبطارية تدوم حتى 14 ساعة. يدعمان تقنيات AI عبر NPU، مع لوحة لمس haptic ومنافذ Thunderbolt 5.

يبدأ سعر Swift Go 14 AI من 1299 دولار أمريكي، وSwift Go 16 AI من 1499 دولار أمريكي، مع توفر في الربع الأول من 2026.

المصدر