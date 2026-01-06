تكنولوجيا: Samsung تطلق Galaxy Book 6 بسعر يبدأ من 1299 دولار #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Samsung عن سلسلة حواسيبها المحمولة الجديدة Galaxy Book 6 خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 6 يناير 2026، وهي تشمل طرازات Galaxy Book 6 Edge وGalaxy Book 6 Pro وGalaxy Book 6 360، مع معالجات Intel Panther Lake الجديدة لأول مرة في أجهزة Samsung.

يأتي Galaxy Book 6 Edge بشاشة 16 بوصة AMOLED بدقة 3K (2880 × 1800 بكسل) بمعدل تحديث 120 هرتز، مع معالج Intel Core Ultra 9 388H كحد أقصى، وذاكرة LPDDR5X تصل إلى 32 جيجابايت، وتخزين SSD 2 تيرابايت، وبطارية تدوم حتى 22 ساعة. يتميز بتصميم نحيف بسمك 12.5 ملم ووزن 1.45 كجم، مع لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية ومنافذ Thunderbolt 5.

أما Galaxy Book 6 Pro فيتوفر بحجمي 14 و16 بوصة مع شاشات AMOLED 3K، ومعالج Core Ultra 7 366H، مع خيارات كرت شاشة RTX 4050 في الطراز 16 بوصة للألعاب والإنتاجية، وبطارية تدوم حتى 20 ساعة.

يأتي Galaxy Book 6 360 كجهاز قابل للطي 360 درجة بشاشة 16 بوصة تاتش OLED، مع دعم قلم S Pen، ومعالج Core Ultra 9، ليجمع بين وظيفة الحاسوب واللوحي.

تعتمد السلسلة على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر NPU المدمج، مع تكامل Galaxy AI لميزات مثل Circle to Search وLive Translate، وتطبيق Samsung Studio لتحرير الفيديو. يدعم الجهاز Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4.

يبدأ سعر Galaxy Book 6 Edge من 1499 دولار أمريكي، وGalaxy Book 6 Pro من 1299 دولار، وGalaxy Book 6 360 من 1699 دولار، مع توفر في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2026.

يُروج للسلسلة كبديل قوي لأجهزة مثل MacBook Pro، مع التركيز على الأداء والتكامل مع منظومة Galaxy.