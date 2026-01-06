تكنولوجيا: Acer تكشف عن Swift Edge 16 AI وSwift Edge 14 AI في #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acer عن حواسيبها المحمولة الجديدة Swift Edge 16 AI وSwift Edge 14 AI خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 6 يناير 2026، وهي أجهزة فائقة النحافة والخفة مع معالجات Intel Panther Lake وشاشات OLED. يتميز Swift Edge 16 AI بشاشة 16 بوصة 3.2K OLED بمعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع 500 شمعة، وتغطية 100% DCI-P3، مع وزن 1.25 كجم وسمك 12.95 ملم. أما Swift Edge 14 AI فيأتي بشاشة 14 بوصة 2.8K OLED بمعدل 90 هرتز، مع وزن 1.05 كجم وسمك أقل من 13 ملم.

يعتمد الجهازان على معالج Intel Core Ultra 9 386H كحد أقصى، مع ذاكرة LPDDR5X تصل إلى 32 جيجابايت، وتخزين SSD PCIe 4.0 بسعة تصل إلى 2 تيرابايت، وبطارية تدوم حتى 14 ساعة في Swift Edge 16 و12 ساعة في Swift Edge 14. يدعمان تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر NPU، مع منافذ Thunderbolt 5 وWi-Fi 7، ولوحة لمس haptic، وكاميرا FHD مع إلغاء ضوضاء AI.

يبدأ سعر Swift Edge 14 AI من 1299 دولار أمريكي، وSwift Edge 16 AI من 1499 دولار أمريكي، مع توفر في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2026.