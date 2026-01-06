تكنولوجيا: Acer تطلق سكوتر Predator ES Storm Pro في #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer عن سكوترها الكهربائي الجديد Predator ES Storm Pro خلال CES 2026 في لاس فيغاس يوم 6 يناير 2026. يتميز الجهاز ببطارية 48 فولت بسعة 20 أمبير ساعة توفر مدى يصل إلى 65 كيلومترًا، مع محرك مزدوج بقوة 2000 واط يصل سرعته إلى 50 كيلومتر/ساعة.

يحتوي على إطارات 10 بوصة مقاومة للانزلاق، ونظام تعليق أمامي وخلفي، وفرامل قرصية هيدروليكية، مع شاشة LCD لعرض السرعة والبطارية والمسافة. يدعم الشحن السريع ليصل إلى 80% في ساعتين، ويحمل تصنيف IPX5 لمقاومة الماء. يزن الجهاز 28 كجم، مع هيكل من الألمنيوم القابل للطي.

يبدأ سعر Predator ES Storm Pro من 1299 دولار أمريكي، مع توفر في الأسواق خلال الربع الثاني من عام 2026.

