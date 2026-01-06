تكنولوجيا: AgiBot تكشف عن روبوتات بشرية تتعلم TikTok في #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AgiBot الصينية الناشئة عن روبوتين بشريين جديدين خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، وهما يتميزان بقدرات تفاعلية متقدمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مثل إعطاء التوجيهات وتعلم رقصات TikTok من المستخدمين. يُعد الإعلان خطوة بارزة للشركة التي تأسست في 2023، وتسعى لمنافسة شركات مثل Tesla مع روبوت Optimus.

يأتي الروبوت الأول بارتفاع 1.75 متر ووزن 65 كجم، مع 43 درجة حركة في الجسم كاملاً، ويدين بـ 20 درجة حركة لكل يد، مما يتيح حركات دقيقة تشبه البشر. يدعم الروبوت تعلم الحركات من خلال مشاهدة فيديوهات TikTok، حيث يحلل الذكاء الاصطناعي الرقصات ويقلدها بدقة، بالإضافة إلى إعطاء توجيهات في الأماكن العامة أو الرد على أسئلة بسيطة. أما الروبوت الثاني فهو أصغر حجمًا ومصمم للاستخدام المنزلي أو التعليمي، مع قدرات مشابهة في التفاعل والتعلم.

يعتمد الروبوتان على نموذج ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط يعمل محليًا جزئيًا للخصوصية، مع اتصال سحابي للتحديثات، وبطارية تدوم حتى 6 ساعات من التفاعل المستمر. في العرض، أظهر الروبوت قدرته على تعلم رقصة TikTok في دقائق وتنفيذها بسلاسة، بالإضافة إلى إرشاد الزوار في أرضية المعرض.

لم تعلن AgiBot عن أسعار محددة للروبوتين، لكن يُتوقع أن يتراوح سعر الروبوت الكبير بين 20000 و50000 دولار أمريكي، مع توفر محدود في الأسواق الصينية أولاً ثم العالمية خلال النصف الثاني من عام 2026.

يُنظر إلى الروبوتين كخطوة نحو الروبوتات البشرية الاستهلاكية، مع التركيز على التفاعل اليومي والترفيه بدلاً من المهام الصناعية فقط.

