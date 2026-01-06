تكنولوجيا: Shokz تطلق سماعة OpenFit Air ببطارية 28 ساعة #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Shokz عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة OpenFit Air خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، وهي سماعات أذن مفتوحة (open-ear) تُعد تحديثًا لسلسلة OpenFit مع تحسينات في إلغاء الضوضاء دون سد الأذن.

تتميز OpenFit Air بتقنية DirectPitch التي توفر صوتًا واضحًا مع باس أعمق، مع إلغاء ضوضاء نشط يقلل الضوضاء المحيطة بنسبة تصل إلى 96% في الترددات المنخفضة، بينما يحافظ على الوعي بالبيئة المحيطة للسلامة أثناء الرياضة أو المشي في الشوارع. تستخدم السماعات درايفرات ديناميكية 18 × 11 ملم، مع دعم Bluetooth 5.2، وبطارية تدوم حتى 6 ساعات من التشغيل المستمر، و28 ساعة مع علبة الشحن.

تشمل الميزات الرئيسية إلغاء ضوضاء المكالمات عبر 4 ميكروفونات مع تقنية AI، ومقاومة للماء والعرق IP54، وتصميم خفيف الوزن (8.9 جرام لكل سماعة) مع خطافات مرنة للثبات أثناء الحركة. يدعم الجهاز تطبيق Shokz لتخصيص الإعدادات والإيكولايزر.

يبلغ سعر OpenFit Air 119 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من سعر OpenFit Pro السابق (179 دولارًا)، مع توفره في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2026 بألوان أسود وبيج ووردي.

في التجربة العملية، أظهرت السماعات أداءً جيدًا في إلغاء ضوضاء الرياح والمحادثات المحيطة، مع الحفاظ على سماع الأصوات الخارجية مثل حركة المرور، مما يجعلها مثالية للرياضيين والمستخدمين في الأماكن المزدحمة.

يُروج لها كبديل مريح للسماعات داخل الأذن التقليدية، مع التركيز على السلامة والراحة الطويلة الأمد.