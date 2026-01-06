تكنولوجيا: Victrola تطلق مكبر صوت تحت المشغل بسعر 149 دولارًا #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Victrola عن مكبر الصوت الجديد Stream Under Turntable Speaker خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس، وهو مكبر صوت مصمم خصيصًا ليُوضع تحت مشغلات الأسطوانات (turntables) لتوفير صوت أفضل دون شغل مساحة إضافية على الطاولة.

يتميز الجهاز بتصميم أسطواني نحيف يناسب معظم مشغلات الأسطوانات، مع مكبرات صوت استريو بقوة 30 واط، ودعم Bluetooth 5.3 للبث اللاسلكي من الهواتف أو الأجهزة الأخرى، بالإضافة إلى مدخل RCA للاتصال السلكي بالمشغل. يوفر صوتًا متوازنًا مع باس عميق نسبيًا للحجم، ويدعم تقنية aptX Adaptive لجودة صوت أعلى عبر Bluetooth.

يعمل الجهاز بمصدر طاقة خارجي، مع إضاءة LED خفيفة للدلالة على التشغيل، ويُصمم ليكون مستقرًا تحت وزن المشغل دون اهتزاز. في التجربة العملية، أظهر أداءً جيدًا في تعزيز صوت الأسطوانات مع وضوح عالي في الترددات المتوسطة والعالية، وكان مناسبًا للغرف الصغيرة أو المكاتب.

يبلغ سعر Stream Under Turntable Speaker 149 دولارًا أمريكيًا، وهو متاح للطلب المسبق الآن مع شحن يبدأ في الربع الثاني من عام 2026، بألوان أسود وبني خشبي.

