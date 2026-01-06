تكنولوجيا: Alienware تطلق حواسيب ألعاب 17 نحيفة وقوية #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Alienware، التابعة لـ Dell، عن حواسيب ألعاب جديدة خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 6 يناير 2026، وتشمل حاسوب ألعاب فائق النحافة (ultra-slim) وآخر دخولي المستوى (entry-level)، إلى جانب تحديثات لطرازات Area-51 وAurora.

يأتي الحاسوب الفائق النحافة بسمك حوالي 17 ملم (0.67 بوصة)، متوفر بحجمي 14 و16 بوصة، مع كروت شاشة NVIDIA منفصلة ومعالجات فعالة جديدة، وهو مصمم للألعاب والإبداع والإنتاجية، لكنه ليس قويًا مثل طرازات Area-51. النسخة 16 بوصة أصغر حجمًا بنسبة 50% تقريبًا من Alienware 16 Area-51 الحالي.

أما الحاسوب الدخولي فيوفر أداء ألعاب قوي بسعر أقل من 1199 دولارًا (سعر Alienware 16 Aurora الحالي)، مع تصميم نظيف ومنافذ جيدة.

تشمل التحديثات شاشات OLED مضادة للانعكاس بـ 620 نيت سطوع HDR وقدرة استجابة 0.2 مللي ثانية لـ Alienware 16X Aurora و16 Area-51 و18 Area-51، مع معالجات Intel Core Ultra 200HX الجديدة. كما يأتي جهاز مكتب Alienware Area-51 مع معالجات AMD Ryzen 7 9850X3D.

لم تعلن عن أسعار أو مواعيد الإطلاق الدقيقة للحواسيب الجديدة، لكنها ستُطلق لاحقًا في 2026، بينما تتوفر التحديثات في الربع الأول من 2026، وجهاز Area-51 Desktop في فبراير 2026.

