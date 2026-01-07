تكنولوجيا: OneXPlayer تكشف عن جهاز Super V اللوحي الجديد بمنصة Panther Lake ووحدة معالجة رسومات قوية Arc B390

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إليك صياغة احترافية وشاملة للمقال باللغة العربية، تغطي كافة التفاصيل التقنية وتلتزم بالمصطلحات والأسماء التجارية كما وردت في المصدر:

OneXPlayer تكشف عن جهاز Super V اللوحي الجديد بمنصة Panther Lake ووحدة معالجة رسومات قوية Arc B390

مباشرة عقب كشف شركة Intel عن تشكيلتها الجديدة Panther Lake خلال معرض CES 2026، أعلنت شركة OneXPlayer عن جهازها الجديد Super V. وقد تم تأكيد احتواء الجهاز على معالج Core Ultra X7 358H، الذي يضم وحدة المعالجة المسرعة (APU) المزودة ببطاقة الرسومات المحدثة Arc B390، والتي يُزعم تفوقها على وحدة Radeon 890M.

أعلنت OneXPlayer عن Super V باعتباره واحداً من أوائل الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب بنظام Windows والتي تعمل بمعالج Intel Panther Lake APU. ويُعتبر الجهاز في جوهره نسخة مغايرة لجهاز Super X القابل للتحويل (convertible) الذي أطلقته الشركة مؤخراً في الأسواق العالمية.

الأداء والمعالجة يعتمد جهاز Super V في تشغيله على معالج Intel Core Ultra X7 358H، وهو إصدار حديث تم طرحه ضمن تشكيلة Panther Lake. يتميز المعالج باحتوائه على إجمالي 16 نواة، ويضم وحدة معالجة الرسومات Arc B390. وتفيد التقارير بأن هذه الوحدة أسرع بنسبة 76% من Arc 140T عند استهلاك طاقة 45 واط، وأسرع بنسبة 82% من وحدة Radeon 890M الخاصة بتشكيلة AMD Strix Point عند استهلاك 53 واط في عمليات المعالجة الأصلية (native rendering).

الشاشة والتصميم والمواصفات بخلاف وحدة المعالجة (APU)، تبدو بقية المواصفات مشابهة لتلك الموجودة في جهاز OneXPlayer Super X. وكما أكد الإعلان التشويقي، سيأتي الجهاز بشاشة OLED بدقة 2.8K مع دعم لقلم stylus بحساسية ضغط تصل إلى 4096 مستوى. ويبدو التصميم العام متطابقاً أيضاً، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستتوفر نسخة بنظام تبريد مائي (water-cooled) من هذا الجهاز.

كما أكدت OneXPlayer دعم الجهاز لقرص تخزين mini SSD، مما يتيح للمستخدمين استبدال وحدة التخزين بسهولة عند الحاجة. وبينما لم يتضح بعد التكوينات التي سيُطرح بها هذا الجهاز (2-in-1) الذي يعمل بمعمارية Panther Lake، إلا أن مقاطع الفيديو الترويجية على المنصة الصينية Bilibili تظهر الجهاز مزوداً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 64 GB.

الملحقات والمنافسة تُظهر مقاطع الفيديو أيضاً دعم لوحة مفاتيح قابلة للفصل (snap-on) تتصل عبر دبابيس التوصيل (pogo pin). ومن المتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل حول هذا الجهاز اللوحي بعد انتهاء فعاليات OneXPlayer في معرض CES 2026. وسيكون من المثير للاهتمام معرفة موقع هذا الجهاز في المنافسة، خاصة عند مقارنته بجهازي Super X و Asus ROG Flow Z13 (الذي تتوفر نسخته بذاكرة 32 GB حالياً بسعر 2,169 دولاراً على Amazon).

