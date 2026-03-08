مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع أكثر من 24 ألف وجبة غذائية في قطاع غزة

بيروت - نادين الأحمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 24 ألف وجبة غذائية في قطاع غزة عبر مشروع تطوير وتشغيل المطبخ المركزي، وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم الأسر الفلسطينية الأكثر احتياجًا في القطاع.

وأوضح المركز أن عمليات التوزيع شملت تقديم 24,150 وجبة غذائية ساخنة للأسر المتضررة في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، حيث استفاد من هذه المبادرة الإنسانية العدد ذاته من الأفراد ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج الإغاثية التي ينفذها المركز بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع، وتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المتضررة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

كما تؤكد هذه الجهود استمرار الدور الإنساني للمملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في مساندة الشعب الفلسطيني خلال الأزمات، من خلال تنفيذ برامج إغاثية متنوعة تسهم في دعم الاستقرار المعيشي وتعزيز الاستجابة الإنسانية في المناطق المتضررة.