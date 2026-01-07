تكنولوجيا: ProArt PX13: شركة Asus تُحدث جهازها القابل للتحويل مقاس 13 بوصة بمعالجات AMD Strix Halo وإصدار GoPro Edition اختياري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إليك صياغة احترافية وشاملة للمقال باللغة العربية، تغطي كافة المواصفات الفنية بدقة مع الالتزام التام بالمصطلحات والأسماء التجارية كما وردت في المصدر:

ProArt PX13: شركة Asus تُحدث جهازها القابل للتحويل مقاس 13 بوصة بمعالجات AMD Strix Halo وإصدار GoPro Edition اختياري

أعادت شركة Asus إصدار جهاز ProArt PX13، وذلك بعد عام واحد من طرح الطرازات التي كانت تعمل بمعالجات Strix Point. وفي هذه المرة، قفز جهاز ProArt PX13 إلى منصة Strix Halo من AMD، مع توفر إصدار GoPro Edition اختياري يتميز بتصميم لافت للنظر يجعله متفرداً عن بقية الأجهزة.

خلال موسم العطلات، شوقت Asus لنيتها جلب نسخة جديدة من ProArt PX13 إلى معرض CES 2026 المقام هذا الأسبوع في لاس فيغاس. وكبديل لإصدار العام الماضي القائم على Strix Point (المتوفر حالياً بسعر 1,899 دولاراً على Amazon)، بدا في البداية أن جهاز ProArt PX13 الجديد سيقتصر على إصدار GoPro Edition بلمسات تصميمية تتسم بالصلابة.

ولكن تبين لاحقاً أن إصدار ProArt GoPro Edition (PX13) هو واحد فقط من بين ثلاثة طرازات (SKUs) جديدة من ProArt PX13 سيتم إطلاقها هذا العام. وللأسف، لم تؤكد Asus تفاصيل الأسعار أو التوفر حتى الآن. وبدلاً من ذلك، تستغل الشركة حدث CES 2026 للتركيز على الفروقات التقنية بين ProArt PX13 الأحدث وسلفه.

الأداء والمعالجات لعل التغيير الأبرز هذا العام هو تقديم معالجات AMD Ryzen AI Max 385 و Ryzen AI Max+ 395 من سلسلة Strix Halo التابعة لشركة AMD. وعند إقرانها بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعات 32 GB أو 64 GB أو 128 GB، فمن المتوقع أن تقدم هذه المعالجات أداءً أعلى بشكل ملحوظ في وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU) مقارنة بمعالج Ryzen AI 9 HX 370 الموجود في إصدارات Asus لعام 2025.

التصميم والشاشة والبطارية على الرغم من زيادة الأداء، ظل وزن ProArt PX13 ثابتاً عند 1.38 كجم. وعلاوة على ذلك، تواصل Asus استخدام بطارية بسعة 73 Wh، ولكن مع دعم للشحن عبر منفذ USB Type-C بقدرة 130 واط. كما تعود شاشة OLED مقاس 13.3 بوصة ودقة 2.8K في هذا الإصدار، على الرغم من أنها لا تزال محدودة بمعدل تحديث 60 Hz وسطوع 400 شمعة (nits).

مزايا إصدار GoPro Edition في الوقت نفسه، يستفيد إصدار GoPro Edition من مظهر خارجي يبدو أكثر صلابة ومتانة، مع مفتاح اختصار في لوحة المفاتيح مخصص لفتح تطبيق GoPro Player المثبت مسبقاً، بالإضافة إلى اشتراك لمدة 12 شهراً في خدمة GoPro Premium Plus.