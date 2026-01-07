تكنولوجيا: TUF Gaming A14: شركة Asus تُحدث لابتوب الألعاب المدمج وخفيف الوزن بمعالج AMD Strix Halo الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة Asus بترقية جهاز TUF Gaming A14 لعام 2026. وفي خطوة لافتة هذا العام، تخلت الشركة تماماً عن وحدات معالجة الرسومات من Nvidia، ليأتي جهاز TUF Gaming A14 الآن مزوداً بوحدة معالجة مسرعة (APU) جديدة من طراز Strix Halo، مع خيارين للألوان، وتضم وحدة معالجة الرسومات المدمجة Radeon 8060S iGPU التي نالت استحساناً واسعاً من AMD.

تصحيح مسار الأداء لقد كان تحديث العام الماضي لجهاز TUF Gaming A14 مثيراً للارتباك نوعاً ما. فعلى الرغم من أن Asus قامت حينها بترقية لابتوب الـ 14 بوصة بسلسلة وحدات معالجة الرسومات RTX 50 من Nvidia، إلا أن التحول إلى وحدة المعالجة Ryzen AI 7 350 APU جعل إصدار عام 2024 يتمتع بقوة معالجة مركزية (CPU) أكبر عند اختيار طرازات Ryzen AI 9 HX 370 (المتوفرة حالياً بسعر 1,349 دولاراً على Amazon).

وهذا العام، عالجت Asus هذا التفاوت من خلال استبدال المعالجات بوحدات AMD Strix Halo APUs. وتحديداً، يستفيد TUF Gaming A14 الجديد من معالج Ryzen AI Max+ 392 الذي قدمته Asus رسمياً خلال معرض CES 2026 أيضاً. يأتي هذا المعالج مزوداً بـ 12 نواة من نوع Zen 5 و24 خيط معالجة (threads)، ويطابق معالج Ryzen AI Max+ 392 نظيره Ryzen AI Max+ 395 في احتوائه على وحدة معالجة الرسومات Radeon 8060S iGPU.

المواصفات التقنية والشاشة ستعمل وحدة المعالجة المسرعة (APU) الجديدة بقدرة تصل إلى 85 واط عند تفعيل وضع “تيربو” (Turbo mode)، مما سيؤدي إلى استهلاك سريع لبطارية TUF Gaming A14 التي تبلغ سعتها 73 Wh. كما يعود منفذ M.2 الثاني في هذا الإصدار، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 32 GB وسعة تخزين 1 TB.

علاوة على ذلك، تواصل Asus تزويد TUF Gaming A14 بشاشة IPS بدقة 2.5K ومعدل تحديث 165 Hz، تجمع بين تغطية كاملة بنسبة 100% للنطاق اللوني sRGB وسطوع يصل في ذروته إلى 400 شمعة (nits).

التصميم والاتصال بالإضافة إلى ذلك، يأتي TUF Gaming A14 الجديد مدعوماً باتصال Wi-Fi 6E، ومنفذ USB4، ومنفذ HDMI 2.1 (FRL) كامل الحجم ضمن منافذ الإدخال والإخراج الأخرى، وكل ذلك داخل هيكل يزن 1.48 كجم.

وتدعي Asus أنها قامت بتحسين تدفق الهواء (airflow) في هذه المرة أيضاً، رغم أن مدى نجاح ذلك لا يزال غير واضح في هذه المرحلة. وبينما تشير Asus أيضاً إلى مسافة ضغط مفاتيح تبلغ 1.7 ملم ولوحة لمس زجاجية بنسبة أبعاد 16:10، لا يوجد مؤشر على تحسن جودة مكبرات الصوت في هذا الجيل.

