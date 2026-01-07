تكنولوجيا: Hisense تكشف عن تلفزيونات RGB MiniLED جديدة بأسعار في المتناول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أماطت شركة Hisense اللثام عن سلسلتين جديدتين من تلفزيونات RGB MiniLED، وهما UR8 و UR9، وذلك خلال فعاليات معرض CES 2026. يقدم كل طراز دقة عرض 4K ومعدل تحديث يصل إلى 180 Hz، مع دعم لتقنية Dolby Vision 2. وتشمل الميزات الأخرى تغطية واسعة للنطاق اللوني، وإطاراً نحيفاً، ونظام Google TV للمستخدمين في أسواق محددة.

تعتزم Hisense إطلاق سلسلتي التلفزيونات الجديدتين UR8 و UR9 (واللتين يُشار إليهما أيضاً بـ UR8S و UR9S) خلال عام 2026. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لطرح العلامة التجارية لأول تلفاز RGB MiniLED لها، وهو طراز 116UX (المتوفر حالياً بسعر باهظ يبلغ 29,999.99 دولاراً عبر Amazon Marketplace). وستتوفر الطرازات الجديدة بمجموعة متنوعة من المقاسات تتراوح بين 55 بوصة و 100 بوصة.

تقنيات العرض والأداء يقدم طرازا Hisense UR8 و UR9 دقة 4K بمعدل تحديث يصل إلى 180 Hz. المثير للاهتمام هو إمكانية تعزيز هذا المعدل ليصل إلى 300 Hz لتجربة ألعاب الكمبيوتر (PC gaming)، مع التنويه بأن الدقة تنخفض في هذه الحالة إلى 1080p. وقد أوضحت الشركة أن معدل 300 Hz لن يكون متاحاً عند اللعب باستخدام أجهزة PlayStation 5 أو Xbox. ووفقاً للشركة، تغطي هذه التلفزيونات 100% من النطاق اللوني BT.2020 وتدعم تنسيق Dolby Vision 2 الجديد.

نظام التشغيل والمعالجة والصوت تعمل أجهزة UR8 و UR9 الجديدة بواسطة أحدث محركات المعالجة من الشركة Hi-View AI Engine RGB. وفيما يخص نظام التشغيل، ستعمل الأجهزة بنظام Vidda OS في أوروبا، وبنظام Google TV في الولايات المتحدة.

يأتي كل جهاز مزوداً بأنظمة صوتية تم ضبطها بواسطة شركة Devialet، ويتميز بتصميم موحد (unibody) نحيف نسبياً يبلغ سُمكه 45 ملم (حوالي 1.77 بوصة). وحتى الآن، لم يتم تأكيد المزيد من المواصفات الدقيقة مثل مستويات السطوع القصوى وعدد مناطق التعتيم المحلي (local dimming zones). كما لم توضح الشركة بعد الفروقات الجوهرية بين الطرازين.

التوفر والسعر من المقرر طرح تلفزيونات Hisense UR8 و UR9 RGB MiniLED في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا في وقت لاحق من عام 2026. ولم تؤكد الشركة بعد تاريخ الإطلاق المحدد أو الأسعار، إلا أنه من المتوقع أن تكون تكلفتها أقل بكثير من طراز 116UX، حيث صرحت الشركة بأنها تهدف من خلال هذه المنتجات إلى جعل “الألوان عالية الأداء في متناول الجميع على نطاق واسع”.

