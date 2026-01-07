تكنولوجيا: Asus تُحدث أجهزتها المكتبية TUF Gaming لعام 2026 ببطاقات رسومات AMD Radeon 9060 XT و Nvidia GeForce RTX 50

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أجرت شركة Asus تحديثاً شاملاً لجهازيها المكتبيين المخصصين للألعاب TUF Gaming T500 و TUF Gaming TM500 لعام 2026. وتتوفر هذه الأجهزة بخيارات معالجات من AMD و Intel، مع إمكانية تكوينها ببطاقات رسومات مكتبية حديثة من AMD و Nvidia، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع DDR5 تصل سعتها إلى 64 GB.

يأتي تحديث جهاز TUF Gaming T500 (المتوفر حالياً بسعر 899.99 دولاراً على Amazon) بعد إصدار عام 2025، إلى جانب نظيره المعتمد على وحدات معالجة AMD والذي يحمل اسم TUF Gaming TM500. وينضم الطرازان الجديدان لعام 2026 إلى مجموعة واسعة من أجهزة ألعاب Asus التي تم إطلاقها خلال معرض CES 2026. وعلى الرغم من أن الأجيال الجديدة من ROG Zephyrus G14 و ROG Zephyrus G16 قد تستحوذ على النصيب الأكبر من الاهتمام، إلا أن Asus جلبت أيضاً منصة Strix Halo من AMD إلى جهاز TUF Gaming A14 الذي يُعرف عادةً بكونه خياراً أقل تكلفة.

المعالجات والأداء في هذا الإصدار، قررت Asus تقديم طراز TUF Gaming TM500 بخيارات تصل إلى معالج Ryzen 7 260 من سلسلة Hawk Point التابعة لشركة AMD، والتي تعتمد على أنوية Zen 4. وفي المقابل، سيتم بيع طراز TUF Gaming T500 المدعوم بمعالجات Intel بخيارات تصل إلى معالج Core i5-13420H.

علاوة على ذلك، ستكون أجهزة الألعاب المكتبية الاقتصادية الجديدة من Asus قابلة للتكوين ببطاقات رسومات مكتبية من طراز Radeon RX 9060 XT أو GeForce RTX 5060 Ti، مع ذاكرة DDR5 بسعة 64 GB وسرعة نقل بيانات 5200 MT/s.

التخزين والطاقة والمنافذ وبالمثل، تضمن Asus دعم تخزين PCIe Gen 4 وأنظمة تبريد كافية لمنع ارتفاع حرارة المكونات. كما تم تجهيز كل من T500 و TM500 بمزودات طاقة (PSUs) بقدرة 330 واط معتمدة بشهادة 80 Plus Platinum، بالإضافة إلى حوالي اثني عشر منفذاً موزعاً على الجانبين الأمامي والخلفي للأجهزة.

وللأسف، لم تؤكد Asus بعد تفاصيل الأسعار أو التوفر لأي من الطرازين.

المصدر: