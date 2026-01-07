تكنولوجيا: Eufy Video Doorbell S4: شركة Anker تستعرض جرس باب فيديو جديد بمجال رؤية 360 درجة وتتبع بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Anker لإطلاق جهازها الجديد Eufy Video Doorbell S4، وهو جرس باب فيديو ذكي للمنازل، لا يكتفي بميزة التتبع عبر الذكاء الاصطناعي (AI tracking) فحسب، بل يقوم أيضاً بمراقبة المنطقة الموجودة مباشرة أمام الباب الأمامي بفضل مجال الرؤية البالغ 360 درجة.

إلى جانب العديد من المنتجات الجديدة الأخرى، تستغل Anker فعاليات معرض CES 2026 في لاس فيغاس لاستعراض جرس الباب الذكي الجديد، الذي سبق أن ظهر بشكل “غير معلن” في معرض IFA 2025. ويأتي هذا المنتج ليضفي طابعاً من التجديد والابتكار على سوق أصبح هادئاً وراكداً نسبياً.

السعر والتوفر يحمل المنتج الجديد اسم Eufy Video Doorbell S4، ومن المتوقع طرحه للبيع في الربع الأول من هذا العام بسعر تجزئة مقترح يبلغ 279.99 دولاراً. ولم تعلن الشركة المصنعة بعد عن تاريخ محدد للإطلاق.

التصميم والمقارنة بالسلف يُعتبر Eufy Video Doorbell S4، بمعنى ما، خليفة لطراز Eufy Video Doorbell Dual. وبينما كان الطراز السابق الذي أُطلق قبل حوالي أربع سنوات مزوداً بكاميرتين لمراقبة المنطقة أمام الباب مباشرة، تم تصميم الطراز الجديد للقيام بكل هذه المهام بكفاءة باستخدام عدسة واحدة فقط.

تقنيات الرؤية والتتبع يوفر Eufy Video Doorbell S4 ما تطلق عليه Anker “مجال رؤية 360 درجة”، مع زوايا عرض أفقية وعمودية تبلغ 180 درجة. تتيح هذه الميزة رؤية ما يوجد مباشرة أمام الباب، مما يساعد -على سبيل المثال- في اكتشاف الطرود التي يتم تركها هناك. وبفضل تقنية AI Tracking 2.0 مع التكبير التلقائي (automatic zoom)، يتم التقاط الوجوه بدقة وتتبعها تلقائياً.

جودة الصورة والميزات الإضافية تقدم الكاميرا المدمجة بدقة 3K صوراً فائقة الوضوح حتى في الليل وفي ظروف الإضاءة المنخفضة، وفقاً للشركة المصنعة، وذلك يعود لمستشعرات متقدمة تتكون من تقنية PIR المزدوجة، والرادار، وخوارزميات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتتوفر ميزة الصوت ثنائي الاتجاه (Two-way audio) كمعيار أساسي في الجهاز.

أخيراً، فيما يتعلق بالطاقة، يمكن تشغيل Eufy Video Doorbell S4 عبر أسلاك الجرس التقليدية، أو باستخدام البطارية المدمجة، أو من خلال لوحة شمسية اختيارية.

