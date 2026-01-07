تكنولوجيا: إطلاق جهاز العرض Acer Vero HL1820 المخصص للألعاب بدقة 4K وسطوع 2,000 ANSI lumens

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Acer للتو جهاز العرض الجديد Vero HL1820 خلال فعاليات معرض CES 2026. ويعد جهاز العرض الجديد المخصص للألعاب بتقديم سطوع يصل إلى “5,500 RGB laser lumens”، وعمر افتراضي يصل إلى 30,000 ساعة (في وضع Eco)، بالإضافة إلى مكبر صوت مدمج بقوة 15 واط، وميزات تصحيح الانحراف (keystone correction)، وإسقاط بزاوية 360 درجة. ومن المقرر أن يتوفر جهاز Acer Vero HL1820 في الأسواق بحلول شهر مارس 2026.

كشفت Acer عن أحدث ملحقات المنزل الذكي، وهو جهاز عرض ليزر RGB مصمم لسينما المنزل (home cinema) والألعاب. جهاز HL1820 هو جهاز عرض بدقة 4K UHD (دقة أصلية 3840 × 2160 بكسل) يعتمد على تقنية ليزر RGB مع دعم لتقنية HDR.

تقنيات الإضاءة والألوان يمكن لمصدر الضوء في الجهاز توفير سطوع يصل إلى 5,500 RGB laser lumens (ما يعادل 2,000 ANSI lumens في الوضع القياسي، و1,600 ANSI lumens في وضع Eco). وقد دمجت Acer تقنية ليزر RGB المتقدمة الخاصة بها في جهاز العرض، والتي تستخدم صمامات ثنائية (diodes) مستقلة للألوان الأحمر والأخضر والأزرق للحصول على ضوء نقي ودقيق وألوان صحيحة. يغطي الجهاز 106% من النطاق اللوني BT.2020، ووفقاً لشركة Acer، يساعد ذلك في تقديم تدرج لوني واسع للغاية مع دقة واقعية في كل إطار. وفيما يتعلق بمخرجات العرض، يوفر جهاز العرض نسبة رمي (throw ratio) تبلغ 1.4-2.24 وتقريب (zoom) بمعدل 1.6x.

العمر الافتراضي والكفاءة يُقال إن مصدر ضوء الليزر يوفر ما يصل إلى 30,000 ساعة من التشغيل الخالي من الصيانة، مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 50% مقارنة بأجهزة العرض التقليدية المعتمدة على المصابيح. وعلاوة على ذلك، يدعم جهاز العرض تصحيح الانحراف رباعي الزوايا (4-corner keystone) وتصحيح الانحراف الأفقي والرأسي (HV)، بالإضافة إلى الإسقاط بزاوية 360 درجة لمرونة التثبيت في أي غرفة.

المنافذ والمواصفات الإضافية يقدم منتج Acer مجموعة منافذ جيدة تشمل:

منفذين HDMI 2.0 (مع HDCP 2.0 ).

مدخل صوت 3.5 ملم.

منفذ USB Type-A (5 فولت/1.5 أمبير).

منفذ USB Type-C (5 فولت/0.5 أمبير).

وتشمل الميزات الأخرى نسبة تباين ديناميكية تبلغ 3,500,000:1 ومكبرات صوت مدمجة بقوة 15 واط. تم ضبط المروحة لتكون هادئة نسبياً، مع مستويات ضوضاء بيئية تبلغ 29 dBA. ومن حيث الأبعاد، يبلغ حجم الجهاز 286 × 216 × 115.5 ملم ويزن حوالي 2.9 كجم.

السعر والتوفر أما بالنسبة للسعر، فقد تم تحديد سعر جهاز العرض الليزري Acer Vero HL1820 4K RGB بـ 1,499 يورو. وسيكون متاحاً للشراء اعتباراً من مارس 2026 عبر الموقع الرسمي لشركة Acer.