تكنولوجيا: Aqara تطلق قفل Smart Lock U400 بتقنية UWB: دخول دون استخدام اليدين عبر اكتشاف الهاتف الذكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تهدف أجهزة النطاق العريض للغاية (Ultra-Wideband – UWB) إلى جعل المنازل أكثر ذكاءً دون المساومة على معايير الأمان. وفي هذا السياق، يقوم قفل Aqara Smart Lock U400 باكتشاف اقتراب أفراد الأسرة وفتح الباب تلقائياً، حيث توفر المفاتيح الرقمية المخزنة في الهواتف الذكية بديلاً مريحاً يعمل دون الحاجة لاستخدام اليدين، متجاوزاً الطرق التقليدية مثل مسح بصمات الأصابع أو إدخال الرموز.

عاد التركيز مجدداً على جانب الأمان في معرض CES 2026، حيث قدمت شركة Aqara قفلها الجديد Smart Lock U400. يجلب هذا الجهاز مجموعة فريدة من الميزات، أبرزها قدرات تقنية UWB الجديدة. تتيح هذه التقنية المصادقة وفتح القفل دون استخدام اليدين لمالكي الهواتف أو الساعات الذكية. وبينما ينصب التركيز عند الإطلاق على منتجات Apple، فإن القفل جاهز أيضاً لمعيار Aliro لضمان توافق معزز.

حل مشكلات الأقفال التقليدية على الرغم من الراحة التي توفرها الأقفال الذكية (smart locks)، إلا أن استخدام المفتاح الميكانيكي غالباً ما يكون أسرع وأكثر موثوقية في بعض الأحيان. يعالج U400 هذا القصور من خلال البحث عن الأجهزة المصرح لها وفتح القفل تلقائياً. وتعد تقنية UWB بتقديم كشف دقيق ومقاومة لهجمات الترحيل (relay attacks)، وهي نقاط ضعف قد تعاني منها إشارات Bluetooth.

التكامل مع Apple Ecosystem عند شحن جهاز المنزل الذكي الجديد من Aqara، سيعمل بسلاسة مع ميزة Home Key في محفظة Apple Wallet. حيث يمكن للمستخدمين الدخول إلى منازلهم دون الحاجة لإخراج أجهزة iPhone الخاصة بهم أو التلويح بساعة Apple Watch. يميز القفل المفاتيح الرقمية فقط عندما يقترب صاحب المنزل، مما يمنع التنشيط غير المقصود. واختيارياً، وباستخدام الجيروسكوب، يقوم القفل بإعادة القفل تلقائياً بعد وصول أفراد الأسرة بأمان إلى الداخل.

ليس حصراً لمنازل Apple لا يقتصر القفل الذكي على منازل Apple فقط؛ فبفضل دعم بروتوكول Matter Over Thread، يتواصل U400 مع مجموعة متنامية من المنتجات. يتم دعم أنظمة بيئية متعددة مثل Alexa و Google Home و Home Assistant. ومن المتوقع أن يصل دمج Samsung Wallet في الربع الأول من عام 2026، مما يوفر تجربة دون استخدام اليدين لمحبي هواتف Galaxy الذكية.

طرق الدخول والمواصفات بالنسبة لطرق الدخول الأخرى، يمكن فتح جهاز الأمان عبر بصمات الأصابع، أو تقنية NFC، أو التطبيقات، أو الأوامر الصوتية. وتقدر Aqara أن البطارية القابلة لإعادة الشحن من نوع Li-ion بسعة 4880 mAh توفر ما يصل إلى 6 أشهر من التشغيل بشحنة واحدة. وفي حال فشل كل الطرق الإلكترونية، يقبل القفل مفتاحاً فعلياً (ميكانيكياً) كحل أخير.

السعر والتوفر عقب ظهوره الأول في CES 2026، أصبح القفل الذكي المزود بتقنية UWB متاحاً للبيع بالفعل بسعر 269.99 دولاراً على موقع Aqara الإلكتروني و Amazon. كما يمكن لمستخدمي أجهزة iPhone توقع توفر الجهاز في متجر Apple Store قريباً.