تكنولوجيا: Hisense تكشف عن تلفاز نمط الحياة الجديد S6 FollowMe ببطارية مدمجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أزاحت شركة Hisense الستار عن جهاز S6 FollowMe، وهو تلفاز جديد يندرج ضمن فئة “نمط الحياة” (lifestyle TV) لمجموعتها لعام 2026، وذلك خلال فعاليات معرض CES 2026. يتميز هذا المنتج بشاشة مثبتة على حامل أرضي محمول، وكما يوحي اسمه، فقد صُمم ليكون قابلاً للتنقل في أرجاء المنزل ليلائم احتياجات المستخدم، مما يتيح مشاهدة المحتوى، أو تصفح وصفات الطهي، أو إجراء مكالمات الفيديو في أي غرفة.

المواصفات التقنية والشاشة يأتي Hisense S6 FollowMe بشاشة قياس 32 بوصة ودقة عرض 4K UHD (3,840 × 2,160 بكسل). وتتميز اللوحة بكونها مضادة للتوهج (anti-glare) ذات معدل انعكاس منخفض، مع دعم للتفاعلات عبر اللمس.

ومن بين المواصفات التي تم تأكيدها حتى الآن، يحتوي الجهاز على كاميرا وميكروفون مدمجين، مع دعم للأوامر الصوتية. بالإضافة إلى ذلك، زودت الشركة الجهاز بمكبرات صوت مدمجة متوافقة مع تقنية DTS Virtual:X. ومع ذلك، لم تكشف العلامة التجارية بعد عن تفاصيل فنية أخرى مثل ذروة السطوع وتغطية النطاق اللوني.

الاتصال والتصميم والبطارية في حين تم تأكيد دعم S6 FollowMe لتقنية Wi-Fi 6، إلا أن نظام التشغيل لم يتم تحديده بعد. وللتوضيح، تستخدم أجهزة تلفاز Hisense الأقدم الموجهة للسوق الأمريكي، مثل U8 Mini-LED TV (قياس 55 بوصة والمتوفر حالياً بسعر 898 دولاراً على Amazon)، واجهة Google TV.

يتمتع الجهاز بمرونة عالية، حيث يمكن للمستخدمين تعديل ارتفاع الشاشة، بالإضافة إلى إمالتها وتدويرها حسب الحاجة. ويُعد الجهاز محمولاً بحق بفضل البطارية المدمجة التي تدعي Hisense أنها توفر ما يصل إلى 10 ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة.

التوفر والسعر سيتم طرح تلفاز Hisense S6 FollowMe في الولايات المتحدة بتاريخ 1 مايو 2026، على الرغم من أن تكلفته لا تزال غير واضحة. كما لم تفصح الشركة بعد عن أي خطط لإطلاق المنتج في الأسواق الأوروبية.

