تكنولوجيا: TCL تفتح باب الطلب المسبق لشاشات X11L SQD-Mini LED الرائدة مع ما يصل إلى 20,000 منطقة تعتيم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة TCL رسمياً عن فتح باب الطلب المسبق لأحدث إصداراتها من أجهزة التلفاز الذكية الرائدة X11L SQD-Mini LED التي تأتي بأسعار مرتفعة تعكس إمكانياتها المتطورة، حيث يبدأ سعر الطراز الأساسي بمقاس 75 بوصة من 7,000 دولار أمريكي، بينما تصل تكلفة الطرازين الأكبر حجماً بمقاس 85 بوصة و98 بوصة إلى 8,000 دولار و10,000 دولار أمريكي على التوالي، وقد أصبح هذا متاحاً للمستهلكين في الولايات المتحدة حالياً مع توقعات بتوفرها في مناطق أخرى قريباً.

ويشير الرمز SQD في اسم المنتج إلى تقنية Super Quantum Dots التي صممت لتقديم استنساخ لوني فائق الجودة، حيث أوضحت الشركة أن هذه السلسلة تحقق أداءً لونياً استثنائياً يغطي النطاق اللوني BT.2020 بالكامل من خلال دمج هذه النقاط الكمومية مع مرشح CSOT UltraColor Filter وخوارزمية معالجة مخصصة.

وعلى صعيد الأداء، تقدم هذه الشاشات بدقة 4K معدل تحديث أقصى يبلغ 144 Hz مع دعم لتقنية المزامنة التكيفية FreeSync Premium Pro عند توصيلها بمصدر متوافق، كما تتميز بسطوع ذروة مذهل تم تصنيفه رسمياً عند 10,000 شمعة (nits) مع وجود ما يصل إلى 20,000 منطقة تعتيم (dimming zones) مما يسمح بتقديم تباين مذهل عبر التحكم الدقيق في إضاءة الخلفية، وتعمل هذه الأجهزة بنظام Google TV وتضم أربعة منافذ HDMI 2.1 يدعم أحدها تقنية HDMI eARC.

