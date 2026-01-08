تكنولوجيا: Asus تكشف عن نظارات الواقع المعزز ROG Xreal R1 بمعدل تحديث 240 Hz ومكبرات صوت من Bose #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في محاولة لاقتحام سوق نظارات الواقع المعزز (AR)، كشفت شركة Asus عن نظارات ROG Xreal R1 خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة Xreal المتخصصة بدلاً من كونها منتجاً مستقلاً من Asus، وتختلف هذه النظارات عن النظارات الذكية التقليدية مثل Ray-Ban Meta، حيث تسير على خطى نظارات Xreal السابقة لتركز بشكل أكبر على تجربة العرض والوسائط.

ورغم أن النظارات تحتفظ ببعض القيود الموجودة في الطرازات القديمة مثل دقة العرض المقتصرة على FHD (1,920 × 1,080) ومجال الرؤية الضيق نسبياً (57 درجة) مع 3 درجات من الحرية (3DoF)، إلا أنها تتفوق بميزات حصرية موجهة للاعبين، أبرزها معدل تحديث فائق يبلغ 240 Hz عبر شاشات Micro OLED، وهو ضعف المعدل المعتاد (120 Hz) في النظارات الحالية.

كما عالجت Asus نقطة ضعف شائعة في هذا النوع من الأجهزة من خلال تزويد ROG Xreal R1 بمكبرات صوت مضبوطة من قبل شركة Bose لضمان جودة صوتية عالية، ولتعزيز التوافق، طرحت الشركة ملحق ROG Control Dock الذي يعمل كجسر يربط النظارات بأجهزة الكمبيوتر ومنصات الألعاب عبر منافذ DisplayPort 1.4 و HDMI 2.0، ومن المتوقع إطلاق النظارات والملحق عالمياً قبل الصيف، بينما لا تزال الأسعار والمواصفات الفنية الكاملة غير معلنة حتى الآن.