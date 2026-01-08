تكنولوجيا: HP تحدث جهاز OmniStudio X: حاسوب الكل في واحد بشاشة 27 بوصة ومعالج رسوميات Nvidia RTX #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HP ضمن فعاليات معرض CES 2026 عن تحديث شامل لجهازها المكتبي من فئة “الكل في واحد” OmniStudio X، ليأتي الطراز الجديد مدعوماً بـ “جيل تالٍ” من معالجات Intel – يُرجح أن تكون من عائلة Panther Lake – مع ترقية بارزة في قدرات المعالجة الرسومية بفضل تزويده ببطاقة Nvidia RTX 5050 المنفصلة، مما يجعله قادراً على التعامل مع المهام الرسومية الخفيفة والمتوسطة بكفاءة أعلى مقارنة بسلفه الذي كان يعتمد على معالجات Meteor Lake.

ويتميز الجهاز بشاشة IPS قياس 27 بوصة بدقة QHD ومعدل تحديث 120 Hz، مع سطوع يصل إلى 450 شمعة وتغطية لونية كاملة لمعايير DCI-P3 و Adobe RGB بنسبة 100%، وتدعم هذه القوة البصرية ذاكرة وصول عشوائي DDR5 تصل سعتها إلى 32 GB، ومساحة تخزين فائقة السرعة من نوع PCIe Gen 5 تصل إلى 2 TB، مما يجعله خياراً مثالياً للمبدعين وصناع المحتوى.

وعلى صعيد الاتصال والتصميم، زودت HP الجهاز بمنفذي Thunderbolt 4 يتيحان توسيع إمكانيات النظام بملحقات عالية الأداء، بالإضافة إلى ثلاثة منافذ USB Type-A بسرعة 10 Gbps، ومنفذ HDMI 2.0، ومنفذ Ethernet، وكاميرا ويب بدقة 5 MP، كما يضم نظاماً صوتياً رباعي المكبرات يدعم تقنيات DTS:X Ultra و HP Audio Boost، وفي حين استعرضت الشركة مواصفات الجهاز بالتفصيل، إلا أنها لم تفصح بعد عن تفاصيل السعر أو موعد التوفر في الأسواق.