تكنولوجيا: HP تُحدث سلسلة Chromebook 14 و Chromebook x360 14 بشاشات 2K ومعالجات Intel جديدة #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HP عن إصدارات جديدة لعام 2026 من حواسيبها المحمولة الاقتصادية Chromebook 14 و Chromebook x360 14، والمقرر طرحها في الأسواق بدءاً من شهر فبراير، وتأتي هذه التحديثات بمواصفات تقنية متطابقة تقريباً للجهازين، حيث يعتمدان على معالجات Intel N250 أو Intel N150، مع ذاكرة عشوائية (RAM) تصل إلى 8GB وتخزين يصل إلى 256GB.

ويتميز كلا الجهازين بشاشة IPS قياس 14 بوصة بدقة 2K (1920 × 1200) ونسبة أبعاد 16:10 وسطوع 300 شمعة، ويكمن الفارق الجوهري في التصميم؛ حيث يمتلك طراز x360 مفصلة تدور 360 درجة تتيح تحويله إلى جهاز لوحي مع شاشة لمس كمعيار أساسي، بينما يكون اللمس اختيارياً في طراز Chromebook 14 التقليدي.

وتشمل الميزات الإضافية كاميرا ويب بدقة 1080p مع غطاء خصوصية، ودعم تقنيات Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.4، ومنفذ USB-C يدعم الشحن والعرض، بالإضافة إلى بطارية تدوم حتى 8 ساعات، وستتوفر الأجهزة بمجموعة متنوعة من الألوان تشمل الفضي والأزرق والأخضر، في حين سيتم الكشف عن الأسعار لاحقاً.

المصدر: