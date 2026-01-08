تكنولوجيا: HP تطلق Chromebook Plus 14 و Chromebook Plus x360 14 بشاشة 2K ومعالج Intel Core 3 N355 واشتراك AI Pro #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بالتزامن مع إعلانها عن سلسلة Chromebook 14 القياسية، كشفت HP عن تحديثات لطرازات “Chromebook Plus” لعام 2026، والموجهة للمستخدمين الباحثين عن أداء أعلى ومواصفات أقوى، حيث يأتي كل من HP Chromebook Plus 14 ونسخته المتحولة Chromebook Plus x360 14 مدعومين بمعالج Intel Core 3 N355 القوي، مما يميزهما عن الإصدارات غير المزودة بعلامة “Plus”.

وتشترك الطرازات الجديدة في شاشة IPS قياس 14 بوصة بدقة (1920 × 1200) وسطوع 300 شمعة، مع اختلاف في التصميم حيث يقدم طراز x360 مرونة 2 في 1 مع مفصلة 360 درجة وخيارات لشاشات بحواف زجاجية كاملة ودعم اللمس المتعدد، وبما أنها تندرج تحت فئة Chromebook Plus، فهي تأتي بذاكرة عشوائية (RAM) سعة 8GB من نوع LPDDR5 بشكل قياسي، مع خيارات تخزين تبدأ من 128GB UFS وتصل إلى 512GB PCIe NVMe M.2 SSD.

وعلى مستوى الاتصال، يدعم الجهازان تقنيات Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.4، ولكن يكمن الاختلاف الرئيسي في المنافذ؛ حيث يحتوي طراز x360 على منفذي USB-C بينما يكتفي الطراز العادي بمنفذ واحد، وكلاهما يدعم الشحن السريع (50% في 45 دقيقة)، ولتعزيز الخصوصية تم تزويد كاميرا الويب بدقة 1080p بغالق ميكانيكي ومفتاح لكتم الميكروفون، وكقيمة مضافة هامة سيحصل المشترون على اشتراك مجاني لمدة عام في خدمة Google AI Pro، ومن المقرر طرح الأجهزة في فبراير بالألوان الفضية (Glacier و Meteor) دون الكشف عن الأسعار بعد.

