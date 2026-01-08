تكنولوجيا: HP تطلق OmniBook 14 Ultra الجديد: حاسوب محمول صغير بشاشة OLED ساطعة وذاكرة 64 GB #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حدثت شركة HP حاسوبها المحمول OmniBook 14 Ultra كجزء من استعراضها الموسع في معرض CES 2026، حيث انتقلت الشركة في هذا الإصدار من معالجات AMD Strix Point التي استخدمتها العام الماضي إلى بدائل جديدة من Intel (يُرجح أنها Panther Lake) ومعالجات Qualcomm Snapdragon X2، مع دعم ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X تصل سعتها إلى 64 GB.

وبغض النظر عن المعالج المختار، يأتي الجهاز بوزن خفيف يقل عن 1.3 كجم، ويحتوي على بطارية بسعة 70 Wh تدعم الشحن بقدرة 65 واط، وشاشة OLED مذهلة بدقة 2.8K ومعدل تحديث متغير 120 Hz، مع سطوع يصل إلى 500 شمعة في وضع SDR ويقفز إلى 1,000 شمعة في وضع HDR، كما يتميز بلوحة تتبع لمسية (haptic trackpad) تدعم إيماءات التحكم في السطوع والصوت.

ويوفر الجهاز خيارات تخزين تصل إلى 2 TB، وثلاثة منافذ USB Type-C، ومنفذ صوت 3.5 ملم، واتصال Wi-Fi 7، وقد ميزت HP بين الطرازات من خلال الألوان؛ حيث يتوفر طراز Intel بألوان الرمادي Eclipse Grey والرملي Silk Sand، بينما يأتي طراز Qualcomm باللون الأزرق Stone Blue، وللأسف لم تؤكد HP الأسعار أو موعد التوفر حتى الآن.