تكنولوجيا: Kojima Productions تتعاون مع Asus ROG لإطلاق جهاز لوحي وملحقات حصرية بتصميم “Ludens” الاستثنائي #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهد معرض CES 2026 الكشف عن تعاون فني وتقني رفيع المستوى بين استوديو Kojima Productions التابع للمطور الأسطوري هيديو كوجيما وعلامة Asus Republic of Gamers، حيث أثمرت هذه الشراكة عن إطلاق مجموعة حصرية من الأجهزة والملحقات المستوحاة من تميمة الاستوديو الشهيرة “Ludens”، وقد أشرف على تصميم هذه المجموعة فنياً يوجي شينكاوا، المدير الفني ومصمم الشخصيات في الاستوديو، ليمزج بين عتاد الألعاب فائق الأداء والجماليات الفنية المميزة التي ترفع شعار “من العاقل إلى اللعب” (From Sapiens to Ludens).

وتتصدر هذه التشكيلة الفاخرة جهاز ROG Flow Z13-KJP، وهو جهاز لوحي مرن للألعاب (2 في 1) يعمل بمعالج AMD AI Max+ 395 “Strix Halo” وشاشة ROG Nebula قياس 13.4 بوصة بدقة 2.5K ومعدل تحديث 180 Hz، ويتميز الجهاز بلوحة مفاتيح قابلة للفصل ذات تصميم فريد يمتد لراحة الذراعين والمعصم، ويأتي في حقيبة حمل بيضاء متينة بتصميم نفعي يحاكي حقائب الشحن في لعبة Death Stranding، مما يمنحه طابعاً يجمع بين الخيال العلمي والوظائف العملية.

وقد حرص شينكاوا على دمج روح “Ludens” في كل تفصيل، حيث تكتسي الأجهزة بلوحة ألوان تجمع بين الأبيض والذهبي والرمادي مع لمسات من ألياف الكربون وقصات حادة تحاكي بدلات رواد الفضاء، وتتضمن المجموعة أيضاً فأرة ROG Keris II Origin-KJP بوزن خفيف 65 جرام ومستشعر بدقة 42,000 DPI، وسماعة ROG Delta II-KJP التي تتألق بشعار Ludens الذهبي وعبارة تحذيرية طريفة تقول “تحذير: الراحة قد تؤدي إلى متلازمة لعب واحدة أخرى فقط”، بالإضافة إلى وسادة الفأرة العملاقة ROG Scabbard II XL-KJP التي تحمل رسومات فنية دقيقة لشخصية Ludens.

ورغم التكتم الحالي على تفاصيل الأسعار وموعد الإطلاق الدقيق، إلا أن التقارير تشير إلى أن هذه المجموعة التي تحمل شعار “For Ludens Who Dare” ستتوفر في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2026، لتقدم لعشاق كوجيما واللاعبين المحترفين فرصة لامتلاك قطع فنية تقنية نادرة.

