تكنولوجيا: Razer تقدم محطات عمل Forge AI للمطورين: أجهزة مكتبية مخصصة بمعالجات Xeon W و Threadripper Pro #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Razer خلال معرض CES 2026 عن محطات العمل الجديدة Forge AI Dev Workstation الموجهة خصيصاً لمطوري الذكاء الاصطناعي، لتقدم حلاً مكتبياً مخصصاً يزيل عناء بناء أنظمة معقدة يدوياً، وصممت هذه الأجهزة للتعامل مع أضخم نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) محلياً، مما يوفر للمطورين والشركات مزايا أمنية وتوفيراً في التكاليف مقارنة بالاعتماد على الخوادم المستأجرة أو السحابية.

وتتميز هذه المحطات بقوة معالجة هائلة تعتمد على معالجات Intel Xeon W أو AMD Threadripper Pro التي تصل إلى 96 نواة، مع دعم تركيب ما يصل إلى أربع بطاقات رسومات من نوع Nvidia RTX Pro أو AMD Radeon Pro، وتضم اللوحة الأم 8 فتحات ذاكرة RDIMM، وأربعة منافذ تخزين PCIe Gen5 M.2 NVMe SSD، بالإضافة إلى 8 محركات أقراص SATA، ويعمل كل هذا العتاد الجبار بمزود طاقة بقدرة 2,000 واط، مع نظام تبريد يعتمد على أربع مراوح بحجم 120 ملم في كل من الأمام والخلف لضمان تدفق هواء مثالي.

ولتلبية احتياجات المشاريع الكبرى، زودت Razer الأجهزة بمنفذي Ethernet بسرعة 10-Gigabit لتمكين ربط محطات متعددة وإنشاء مجموعات حوسبة (compute clusters)، مع خيار تركيب الوحدات في رفوف (Racks) لتوفير المساحة، وتدعو الشركة المهتمين للتواصل معها للحصول على عروض أسعار وتكوينات مخصصة حسب الطلب.

