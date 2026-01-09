تكنولوجيا: Poco M8 Pro 5G: شاومي تكشف عن هاتفها المتوسط الجديد ببطارية 6,500 mAh وشاشة AMOLED 120 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي عالمياً الجيل الجديد من هواتف سلسلة Poco M، وتحديداً هاتفي Poco M8 Pro 5G و Poco M8 5G، حيث يأتي إصدار “Pro” كخليفة مباشر لهاتف العام الماضي Poco M7 Pro 5G مع ترقيات جوهرية في التصميم والمعالج والبطارية، وقد تخلت الشركة هذه المرة عن الشرائح السابقة لصالح معالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 الجديد، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 GB ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 GB، وعلى صعيد التصميم أصبح الهاتف أكبر وأثقل قليلاً من سابقه بسماكة 8.31 ملم ووزن 205.9 جرام.

ويتميز الهاتف بشاشة CrystalRes AMOLED قياس 6.83 بوصة بدقة عرض 2772 × 1280 بكسل، وتوفر سطوعاً فائقاً يصل إلى 3,000 شمعة ومعدل تحديث 120 Hz، مع دعم تقنيات Dolby Vision و HDR10+، وتتمتع الشاشة بحماية متقدمة بفضل طبقة Corning Gorilla Glass Victus 2 التي تحميها من السقوط العرضي والخدوش، بالإضافة إلى حصول الهاتف على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، ومستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة.

وفي قسم التصوير، يضم الجهاز إعداد كاميرا خلفية مزدوجة يتكون من عدسة رئيسية بدقة 50 MP تدعم التثبيت البصري (OIS) وعدسة واسعة جداً بدقة 8 MP، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 MP، وتعد البطارية نقطة القوة الأبرز في هذا الإصدار، حيث تأتي بسعة ضخمة تبلغ 6,500 mAh مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 واط والشحن العكسي بقدرة 22.5 واط.

ويتوفر الهاتف بألوان الفضي والأسود والأخضر، ويضم ميزات إضافية مثل مكبرات صوت ستيريو متناظرة، ومستشعر IR، وتقنية NFC، وحزمة ميزات الذكاء الاصطناعي مثل Circle to Search، أما الأسعار فتبدأ من 299 دولاراً لنسخة 8/256 GB وتصل إلى 359 دولاراً لنسخة 12/512 GB.