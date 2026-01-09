تكنولوجيا: OneXPlayer تكشف عن وحدة الرسوميات الخارجية OneXGPU 3 بمعالج مكتبي قوي من فئة AMD RDNA 4 #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استعرضت شركة OneXPlayer خلال مشاركتها في معرض CES 2026 أحدث ابتكاراتها في مجال وحدات الرسوميات الخارجية (eGPU)، حيث أعلنت عن جهاز OneXGPU 3 الذي يمثل نقلة نوعية مقارنة بالإصدارات السابقة التي كانت تعتمد على معالجات رسومية مخصصة للأجهزة المحمولة، إذ يأتي هذا الإصدار مزوداً بمعالج رسوميات مكتبي (Desktop GPU) قوي من طراز AMD Radeon RX 9070 XT المبني على معمارية RDNA 4 المتطورة، بقدرة استهلاك طاقة تصل إلى 180 واط.

ويعتبر هذا المعالج المكتبي المزود بذاكرة فيديو GDDR6 بسعة 16 GB خياراً ممتازاً للأداء العالي في ألعاب بدقة 1440p و 4K، وبفضل اعتماد الجهاز على معمارية RDNA 4، سيتمكن المستخدمون من الاستفادة من تقنية FSR 4 التي ستلعب دوراً هاماً في تحسين تجربة الألعاب بدقة 4K، ومع ذلك أشار التقرير إلى أن واجهة الاتصال قد تشكل “عنق زجاجة” للأداء؛ حيث يعتمد الجهاز على منافذ OCuLink أو USB4 للاتصال بالجهاز المضيف.

وعلى الرغم من أن منفذ OCuLink يوفر عرض نطاق ترددي يصل إلى 64 Gbps ويعتبر الخيار الأفضل مقارنة بـ USB4، إلا أنه قد يتسبب في فقدان للأداء بنسبة تصل إلى 25% اعتماداً على نوع عبء العمل، لكن يظل توافر المنفذين ميزة تضمن توافق وحدة الرسوميات الخارجية مع معظم أجهزة الكمبيوتر المصغرة (Mini PCs) والأجهزة المحمولة (Handhelds) الموجودة في السوق.

ولا تقتصر ميزات OneXGPU 3 على الرسوميات فقط، بل يوفر خيارات توسعة عملية تشمل فتحة M.2 تدعم أقراص SSD من نوع PCIe 2.0 لزيادة مساحة التخزين للجهاز المضيف، بالإضافة إلى مجموعة منافذ متنوعة تتضمن منفذي USB 3.2 Type-A، ومنفذ RJ45 Ethernet للاتصال الشبكي السلكي، وفتحة لبطاقات TF، ولم تكشف الشركة حتى الآن عن السعر الرسمي أو موعد التوفر الدقيق، ولكن من المتوقع طرحه قريباً في الأسواق.

