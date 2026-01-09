تكنولوجيا: #CES2026 Satechi تستعرض لوحات مفاتيح فائقة النحافة وماوس ألومنيوم اقتصادي مع بطاريات قابلة للاستبدال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثبتت شركة Satechi من خلال طرازي EX1 و EX3 أن التصميم فائق النحافة للوحات المفاتيح لا يعني بالضرورة التضحية بقابلية الإصلاح، حيث قدمت بطاريات معيارية (modular) يمكن استبدالها بخطوات بسيطة. وإلى جانب جهاز Thunderbolt 5 CubeDock الذي يشبه تصميم Apple Mac mini، كشفت الشركة خلال معرض CES 2026 عن ملحقات جديدة تشمل ماوس ولوحتي مفاتيح، تستهدف بها شريحة واسعة من المستخدمين بفضل دعمها المزدوج لأنظمة macOS و Windows، وتنوع خيارات الاتصال عبر Bluetooth ودونجل USB-C، فضلاً عن أسعارها المعقولة نسبياً.

يأتي ماوس Satechi EX Wireless Mouse بتصميم مكتبي منخفض الارتفاع (low-profile)، ويتميز باستخدام الألومنيوم في الهيكل العلوي رغم سعره الاقتصادي. يتيح الماوس الاقتران بثلاثة أجهزة في وقت واحد (جهازين عبر Bluetooth وجهاز واحد عبر دونجل USB-C المرفق)، ويمكن التبديل بينها بسهولة عبر زر مخصص في الأسفل. وتتسم المفاتيح بكونها هادئة نسبياً، مع وجود منفذ USB-C للشحن في المقدمة. الميزة الأبرز في هذا الماوس هي إمكانية استبدال البطارية المدمجة يدوياً دون الحاجة لأي أدوات في حال تراجع أدائها بعد سنوات من الاستخدام.

وينطبق نفس نهج التصميم المستدام على لوحتي المفاتيح الجديدتين EX1 و EX3، حيث توجد البطارية أسفل غطاء مثبت ببرغي واحد فقط في الهيكل، مما يسمح باستبدالها في غضون دقائق. الفرق الرئيسي بين الإصدارين يكمن في الحجم؛ حيث تضم نسخة EX3 لوحة أرقام جانبية (numeric keypad) ومفاتيح أسهم كاملة الحجم. تعتمد هذه اللوحات على تقنية الغشاء (membrane) لتقديم تجربة كتابة فائقة النحافة تحاكي لوحات مفاتيح اللابتوب، وتستطيع الاقتران بما يصل إلى أربعة أجهزة. ورغم عدم احتوائها على إضاءة خلفية، تروج Satechi لبطارية تدوم “لعدة أسابيع”، كما يوجد مفتاح منزلق في الخلف للتحويل الفوري بين تخطيط أزرار Windows و macOS.

فيما يتعلق بالأسعار والتوافر، ستنطلق المنتجات الجديدة أولاً في السوق الأمريكي، ومن المتوقع وصولها للأسواق الأخرى لاحقاً. وقد حددت الشركة سعر ماوس Satechi EX Wireless Mouse بـ 29.99 دولاراً، بينما تأتي لوحة المفاتيح المدمجة Satechi Slim EX1 Wireless Keyboard بسعر 49.99 دولاراً، والنسخة الأكبر EX3 المزودة بلوحة الأرقام بسعر 69.99 دولاراً.

المصدر: