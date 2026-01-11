تكنولوجيا: مسوقون سابقون يحذرون: غياب لعبة ماريو ولعبة زيلدا ثلاثية الأبعاد قد يؤثر على مبيعات Switch 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت مبيعات Switch 2 تباطؤًا ملحوظًا بحلول نهاية عام 2025، وهو أمر لم يقتصر على هذه المنصة فقط. وقد يساعد جدول ألعاب 2026 الجذاب على استعادة الزخم المفقود، إلا أن مديري العلاقات العامة السابقين في نينتندو، كيت وكريستا، يواجهان صعوبة في تحديد ألعاب محتملة قادرة على دفع مبيعات الجهاز.

تحدث كيت وكريستا مؤخرًا في بودكاست عن الألعاب القادمة لـ Switch 2، وأشارا إلى وجود مجموعة جيدة من العناوين المرتقبة، حيث يتوقعان إطلاق ما لا يقل عن تسعة ألعاب من تطوير نينتندو خلال العام المقبل.

كما يبدو أن دعم الطرف الثالث قوي أيضًا، مع صدور Final Fantasy 7 Remake Intergrade و Resident Evil Requiem قريبًا. ومع ذلك، قد لا تجذب بعض الإصدارات متعددة المنصات اللاعبين لشراء الجهاز المحمول.

ويعتقد الخبراء السابقون أن نينتندو لن تصدر أكثر من لعبة واحدة شهريًا، ما يترك فرصًا محدودة للمفاجآت في 2026. وقد تغيّر لعبة ماريو ثلاثية الأبعاد أو لعبة زيلدا جديدة المعادلة بشكل كبير، لكن من المرجح أن يقتصر المعجبون على ترقيات مثل Super Mario Bros. Wonder أو إعادة إصدار The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

ومن بين الألعاب القادمة أيضًا، لعبة Mario Tennis Fever التي ستصدر في فبراير بسعر 70 دولارًا. ومع ذلك، يشكك كيت وكريستا في تأثيرها على مبيعات Switch 2، معتبرين أنها تحمل احتمال فشل نظرًا لتلقي الألعاب الرياضية السابقة من نينتندو ردود فعل فاترة.

أما بالنسبة لعشاق بوكيمون، فقد تثير لعبة Pokémon Pokopia اهتمامًا محدودًا رغم كونها حصرية للجهاز الجديد، إذ أشارت كريستا يانغ إلى أن رسوماتها تبدو قديمة بالنسبة لإصدار مارس.

ومع ذلك، يظل هناك حماس حول الإصدار الرئيسي القادم للعبة بوكيمون، المسمى Pokémon Wind & Wave، والذي قد يُكشف احتفالًا بالذكرى الثلاثين للسلسلة. كما يُحتمل أن يتم تضمينه ضمن حزمة Switch 2، خاصة أن نينتندو لم تستبدل بعد إعدادات حزمة Mario Kart World.

ويخلص البودكاست إلى أن غياب لعبة رئيسية قد يثني اللاعبين عن الترقية من جهاز Switch الأصلي، الذي لا يزال مدعومًا جيدًا بما في ذلك التحديث القادم للعبة Animal Crossing: New Horizons.

