تكنولوجيا: Oppo A6c يظهر رسميًا كنسخة معاد تسميتها من A6t 4G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل Oppo طرح هواتف سلسلة A6 بوتيرة سريعة، حيث أعلنت مؤخرًا عن هاتف Oppo A6c. ويأتي الهاتف كإصدار غير جديد كليًا، إذ يشترك في المواصفات الأساسية مع Oppo A6t 4G الذي تم الكشف عنه حديثًا، لكنه يتوفر حصريًا بنسخة واحدة تضم 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

يعتمد الهاتف على شاشة IPS LCD بقياس 6.75 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 120Hz، مع سطوع أقصى يصل إلى 1125 نتس. ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 685، إلى جانب بطارية بسعة 6500 مللي أمبير.

يضم الهاتف كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو. ويوفر الهاتف أيضًا مقاومة للغبار ورذاذ الماء بمعيار IP64، كما يعمل بنظام اندرويد 15 مع واجهة ColorOS 15.

يُعرض Oppo A6c حاليًا على متجر Oppo الإلكتروني في الصين بسعر 899 يوان صيني، أي ما يعادل حوالي 129 دولارًا.

