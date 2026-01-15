تكنولوجيا: أبل تعمل على دعم التشفير لرسائل RCS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل نحو عام، نشرت جمعية GSM ملف تعريف RCS Universal Profile 3.0، الذي يتضمن، من بين ميزات أخرى، معيار التشفير من الطرف إلى الطرف E2EE للرسائل. وكانت النسخة السابقة من E2EE مقتصرة على جوجل، ولهذا لم تدعم أبل التشفير عند اعتمادها RCS مع نظام iOS 18.

مع اعتماد المعيار الصناعي الجديد، بدأت أبل العمل على تنفيذه، مما سيمكّن أخيرًا من تبادل الرسائل المشفرة بين أجهزة أندرويد وآيفون.

ومع ذلك، يبدو أن الشركة تتقدم بخطى حذرة، إذ مضى حوالي عام منذ الإعلان عن المعيار، لكن إشارات الدعم ظهرت مؤخرًا في النسخة التجريبية iOS 26.3 Beta 2.

ولا يزال غير واضح ما إذا كان النظام يدعم رسائل E2EE بشكل كامل حتى الآن، حيث تم اكتشاف جزء من واجهة المستخدم المخصص لعرض حالة التشفير وتمكين المستخدم من تعديل الإعدادات. ومن المتوقع أن يصل التشفير مع الإصدار المستقر iOS 26.3 أو قد يتأخر حتى iOS 27، مع عدم إصدار أبل أي بيان رسمي حول الجدول الزمني للتنفيذ.

ويحمي التشفير ليس الرسائل النصية فقط، بل أيضًا الملفات المرسلة عبر RCS، سواء كانت صورًا أو فيديوهات أو أي نوع آخر، ويشمل الدردشات الجماعية أيضًا.

علاوة على التشفير، يقدم ملف تعريف RCS Universal Profile 3.0 ميزات جديدة مثل الردود المضمنة، وتحرير الرسائل، وإلغاء إرسالها ضمن فترة زمنية محدودة، ودعم Tapback بشكل صحيح (أي ردود الفعل باستخدام الإيموجي).

ويجدر بالذكر أن جمعية GSM قد نشرت بالفعل مواصفات Universal Profile 3.1، التي تضيف دعمًا لبرنامج ترميز صوتي محسّن (xHE-AAC)، وإمكانية الإبلاغ عن الرسائل المزعجة، وتعزيز أمان نقل الملفات، وتحسين الاعتمادية عند الاتصال الضعيف.

