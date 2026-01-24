تكنولوجيا: آبل تعود للتعاون مع Intel في تصنيع الشرائح وفقًا لتسريبات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت آبل منذ أوائل ديسمبر الماضي محادثات مع Intel بهدف تنويع سلاسل التوريد وتقليل اعتمادها الكامل على شركة TSMC في تصنيع الشرائح. واليوم، يعيد تقرير بحثي جديد هذا الملف إلى الواجهة من جديد.

وأكّد المحلل جيف بو من شركة GF Securities هذه التسريبات، مشيرًا إلى توقعه أن تبدأ Intel في تصنيع شرائح آبل باستخدام تقنية التصنيع المتقدمة 14A، والتي يُنتظر أن تدخل مرحلة الإنتاج الضخم بحلول عام 2028.

وبحسب التقرير، ستتولى Intel تصنيع جزء من شرائح A21 وA22 المستقبلية، مع استمرار TSMC كمورّد رئيسي لآبل. وعلى غرار شراكة TSMC الحالية، سيقتصر دور Intel على التصنيع فقط دون المشاركة في تصميم المعالجات.

وفي السياق نفسه، أوضح المحلل الشهير مينغ-تشي كو أن التعاون قد لا يقتصر على معالجات آيفون فقط، إذ يُرجّح أن تتولى Intel أيضًا تصنيع بعض شرائح سلسلة M منخفضة الفئة، والمخصصة لعدد من أجهزة ماك وآيباد، وذلك بدءًا من منتصف عام 2027.

ويعكس هذا التوجه استراتيجية آبل الجديدة لتأمين سلاسل الإمداد وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصنع واحد، خاصة مع تزايد الطلب على الشرائح المتقدمة في السنوات المقبلة.

المصدر