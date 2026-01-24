تكنولوجيا: سلسلة Galaxy S26 قد تحصل على ميزة كشف الاحتيال من جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد، بالاعتماد على شيفرة داخل تطبيق Phone by Google، عن نية سامسونج إضافة ميزة كشف الاحتيال Scam Detection إلى سلسلة Galaxy S26 المنتظر الإعلان عنها الشهر المقبل.

حتى الآن، ظلت هذه الميزة حصرية لهواتف Pixel 9 وPixel 10، وتعمل عبر نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Nano على الجهاز نفسه، كما تتوفر فقط في أسواق محددة تشمل أستراليا وكندا والهند وأيرلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

في المقابل، تتوفر نسخة أخرى تعتمد على تقنيات تعلّم آلي محلية دون Gemini، وتدعم هواتف Pixel 6 وPixel 7 وPixel 8.

وأظهرت الشيفرة البرمجية داخل التطبيق إشارات مباشرة إلى أرقام طرازات Galaxy S26 في تطبيق الاتصال، حيث يشير الرمز SM-S942 إلى Galaxy S26، وSM-S947 إلى Galaxy S26+، وSM-S948 إلى Galaxy S26 Ultra. كما ظهر الاسم الرمزي للميزة “sharpie” ضمن السطور الأخيرة من الكود، ما يعزز احتمالية وصولها إلى أجهزة سامسونج القادمة.

رغم ذلك، يظل الأمر مثيرًا للتساؤل، خاصة أن هواتف سامسونج لا تعتمد افتراضيًا على تطبيق الاتصال الخاص بجوجل. وحتى في حال تثبيته من متجر Play، يبقى غير واضح ما إذا كان سيحصل على الصلاحيات اللازمة لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام.

من جهة أخرى، تبرز فرضية بديلة تشير إلى احتمال انتقال سامسونج لاعتماد تطبيق Phone by Google رسميًا مع تحديث One UI 8.5، الذي يُتوقع ظهوره لأول مرة مع سلسلة Galaxy S26. وحتى يتم التأكيد الرسمي، يبقى هذا السيناريو مجرد تكهنات تنتظر الحسم.

