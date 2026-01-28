تكنولوجيا: دراسة تكشف السبب الحقيقي وراء تردد المستخدمين في الترقية إلى iOS 26

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة SellCell هذا الشهر على 2000 مستخدم آيفون بالغ في الولايات المتحدة أن 22% منهم لم يحدّثوا أجهزتهم إلى iOS 26 حتى الآن، رغم توفر التحديث منذ شهر سبتمبر.

وجاء السبب الرئيسي وراء ذلك هو عدم علم بعض المستخدمين بصدور التحديث من الأساس، يليه الاعتقاد بأن الهاتف سيقوم بالتحديث تلقائيًا دون تدخل يدوي.

كما أشار المشاركون إلى مخاوف تتعلق بتراجع عمر البطارية بعد التحديث، إلى جانب عدم تقبل التصميم الجديد لواجهة Liquid Glass. بالإضافة إلى ذلك، عبّر عدد من المستخدمين عن قلقهم من احتمال بطء أداء الهاتف بعد تثبيت النظام الجديد.

في السياق نفسه، أوضحت الدراسة أن 61% من المستخدمين لا يقومون بالتحديث فور توفره، حيث يفضّل أغلبهم الانتظار لفترة قصيرة للتأكد من عدم ظهور مشاكل كبيرة. في المقابل، يعتمد البعض على التحديث التلقائي، بينما لا يقدم آخرون على التحديث إلا عند إجبارهم على ذلك.

ومن اللافت أن 28% فقط من المشاركين أكدوا عدم وجود أي سبب يمنعهم من الترقية إلى iOS 26، ما يعني أن 72% لديهم مخاوف أو تحفظات على الأقل.

وتصدّر القلق بشأن استهلاك البطارية القائمة، يليه الخوف من تراجع الأداء، وهي مخاوف اعتبرها البعض مبررة في ضوء تجارب سابقة مع تحديثات أبل. بعد ذلك، جاء عدم الإعجاب بشكل أو وضوح واجهة Liquid Glass، إضافة إلى القلق من صعوبة الرجوع إلى الإصدار السابق بعد التحديث.

وبينما يحقق iOS 26 انتشارًا ملحوظًا بين مستخدمي آيفون، لا يزال جزء كبير منهم مترددًا بسبب المخاوف المرتبطة بالأداء وعمر البطارية، أو بسبب عدم تقبل التصميم الجديد للنظام.

