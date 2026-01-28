تكنولوجيا: سامسونج تطلق Galaxy A07 5G ببطارية ضخمة 6000 مللي أمبير وشاشة 120 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج رسميًا عن هاتفها الجديد في سلسلة A، Galaxy A07 5G، في الفلبين، وأصبح متاحًا للشراء، بعد أن تم إدراجه مؤخرًا على الموقع الرسمي للشركة في ميانمار أيضًا.

يأتي Galaxy A07 5G مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 6300 ثماني النوى بدقة تصنيع 6 نانومتر. في الفلبين، يحصل الهاتف على 4 جيجابايت من الرام مع ذاكرة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت، كما يوفّر فتحة لبطاقات microSD لتوسيع مساحة التخزين.

ويضم الهاتف شاشة LCD بحجم 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع 800 نتس عند HBM ودقة HD+. أما الكاميرا الخلفية، فتتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ووحدة عمق 2 ميجابكسل، بينما تلتقط كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابكسل داخل نوتش على شكل قطرة ماء.

يتميز Galaxy A07 5G ببطارية كبيرة سعة 6,000 مللي أمبير، وهي أكبر بكثير من البطارية الموجودة في الإصدار السابق. ويعمل الهاتف بواجهة One UI 8.0، وسيحصل على تحديثات نظام أندرويد لمدة ست سنوات، بالإضافة إلى ست سنوات من تحديثات الأمان.

ويشمل الهاتف مستشعر بصمة جانبي، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، ونظام GPS، ودعم الواي فاي ثنائي النطاق، وبلوتوث 5.3، واتصال 5G، ومنفذ USB Type-C. كما يتمتع بتصنيف مقاومة الغبار والماء IP54، ويبلغ سمكه 8.2 ملم، ويزن 199 جرامًا.

المصدر