تكنولوجيا: الكشف عن هاتف vivo Y31d ببطارية ضخمة 7200 مللي أمبير وتصنيف IP69+

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo بهدوء عن هاتف Y31d الجديد، والذي يشترك في بعض الملامح مع Y31 وY31 Pro، لكنه يأتي باختلافات مهمة. ويعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 6s 4G Gen 2 الداعم لشبكات الجيل الرابع فقط، كما يحصل على بطارية أكبر بسعة 7200 مللي أمبير مقارنة ببطارية 6500 مللي أمبير في الإصدارات الأخرى.

ويتوفر الهاتف بلوني Glow White وStarlight Gray، مع أبعاد تبلغ 166.6 × 78.4 × 8.39 مم، بينما يصل السمك إلى 8.49 مم في النسخة البيضاء، ويزن 219 جرامًا. ويحصل الجهاز على تصنيف IP69+ لمقاومة الماء والغبار، ما يضمن الحماية من الرذاذ والأمطار ورشاشات المياه عالية الضغط، إضافة إلى الغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

ورغم التصميم النحيف نسبيًا، يضم vivo Y31d بطارية BlueVolt ضخمة بسعة 7200 مللي أمبير، تكفي لتشغيل ألعاب MOBA لأكثر من 13 ساعة، أو استخدام الملاحة لأكثر من 14 ساعة، أو مشاهدة الفيديو لما يقارب 45 ساعة متواصلة.

ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 44 واط، حيث يمكن شحن البطارية من 1% إلى 50% خلال 43 دقيقة، إلى جانب توفير وضع Bypass Charging لتشغيل الهاتف مباشرة من الشاحن أثناء اللعب. كما تشير الشركة إلى أن عمر البطارية الافتراضي يمتد حتى 6 سنوات من الاستخدام.

ويعتمد الهاتف على هيكل مصنوع من مواد بلاستيكية مركبة، مع إطار معدني لوحدة الكاميرات الخلفية. وتضم المنظومة الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0، إلى جانب مستشعر مساعد بدقة 2 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0.

وفي الواجهة الأمامية، تأتي شاشة LCD بقياس 6.75 بوصة وبدقة 720 × 1570 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1250 نتس. ويقع مستشعر البصمة على الجانب.

ومن ناحية الاتصال، يدعم الهاتف شريحتي nano-SIM، إلى جانب Wi-Fi مزدوج النطاق، وBluetooth 5.1، ومنفذ USB 2.0. في المقابل، يغيب دعم NFC وكذلك منفذ السماعات السلكية 3.5 مم، لكن يعوض الهاتف ذلك بسماعات ستيريو مع تعزيز مستوى الصوت حتى 400%.

ويأتي المعالج Snapdragon 6s 4G Gen 2 مع خيارات ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وسعة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2. ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة OriginOS 6 مباشرة من العلبة.

حتى الآن، لم تكشف vivo عن السعر الرسمي، لكن الهاتف أصبح متاحًا بالفعل على المواقع الرسمية للشركة في كمبوديا وفيتنام.

