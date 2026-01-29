تكنولوجيا: موتورولا تكشف رسميًا عن هاتفي Moto G77 وMoto G67 بمواصفات جديدة للفئة المتوسطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد موجة طويلة من التسريبات والتكهنات، كشفت موتورولا رسميًا عن هاتفي Moto G77 وMoto G67 ضمن الفئة المتوسطة. ورغم تشابه الهاتفين في معظم المواصفات الأساسية، تميز إصدار G77 بكاميرا رئيسية أقوى وذاكرة عشوائية أكبر.

ويحمل الهاتفان شاشة AMOLED قياس 6.8 بوصة بدقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع محلي يصل إلى 5000 شمعة، إلى جانب حماية Corning Gorilla Glass 7i. كما زودتهما الشركة بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل ومستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة.

وعلى صعيد الأداء، يعمل Moto G77 بمعالج MediaTek Dimensity 6400 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، في حين يأتي Moto G67 بمعالج Dimensity 6300 وذاكرة 4 جيجابايت. ويدعم الهاتفان توسيع التخزين عبر بطاقة microSD.

أما في الخلف، فيقدم Moto G77 أول كاميرا بدقة 108 ميجابكسل ضمن سلسلة Moto G، مع دعم تقريب بصري بدون فقدان حتى 3x وتقنية دمج 9 بكسلات في واحد، إلى جانب عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل. في المقابل، يعتمد Moto G67 على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل من نوع LYTIA 600 مع نفس العدسة الواسعة.

ويعتمد الهاتفان على بطارية بسعة 5200 مللي أمبير مع شحن سلكي بقدرة 30 واط، كما يتمتعان بمعيار مقاومة IP64 ويعملان بنظام Android 16 مع واجهة Motorola Hello UX.

وسيُطرح Moto G77 بسعر 300 يورو أو 250 جنيهًا إسترلينيًا، أما Moto G67 فسيُباع بسعر 260 يورو أو 200 جنيه إسترليني. ومن المقرر بدء توفر الهاتفين اليوم في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

