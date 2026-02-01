تكنولوجيا: بوستر ترويجي رسمي مسرّب يكشف ملامح Samsung Galaxy S26 Ultra لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدفّقت التسريبات بقوة يوم الجمعة الماضي، بعدما ظهرت أولى الصور الرسمية المسربة لهواتف Samsung Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra.

وبعد ذلك مباشرة، كشف المسرّب الشهير إيفان بلاس عن نظرة أوضح وأدق للكاميرا “الجديدة” في Galaxy S26 Ultra، والتي رغم احتفاظها بالهوية العامة لسامسونج، شهدت تغييرات ملحوظة في التصميم.

واختفى هذه المرة تصميم العدسات الثلاث البارزة بشكل منفصل مع الحلقات السميكة، ليعود نظام الكاميرا الموحّد من جديد. وعند التدقيق، يتضح أن الوحدة الجديدة تعتمد تصميمًا ثلاثي الطبقات، ما يمنحها مظهرًا أكثر تماسكًا وحداثة.

وفي المقابل، استقر عدس التقريب البصري 3x إلى جانب بقية المستشعرات، بما في ذلك فلاش LED، على الجهة اليمنى من وحدة الكاميرا. كما تغيّر شكل الإطار الخارجي للوحدة نفسها، ليصبح أكثر انحناءً عند الزوايا، وهو ما يُبعد الهاتف خطوة إضافية عن ملامح سلسلة Galaxy Note الكلاسيكية.

ومع ذلك، ظل قلم S Pen حاضرًا للعام الجديد، مع تعديل بسيط في تصميم نهايته ليتماشى مع الهيكل الدائري الجديد.

وعند المقارنة المباشرة مع Galaxy S25 Ultra، يُتوقع أن يكون الهيكل الأنحف لـ Galaxy S26 Ultra ملحوظًا بشكل واضح. فبسُمك يبلغ 7.9 ملم، أصبح الهاتف أنحف بمقدار 0.3 ملم، ما يجعله أسهل في الحمل داخل الجيب.

كذلك انخفض الوزن إلى 214 جرامًا، أي أقل بنحو 4 جرامات من الجيل السابق. في المقابل، تشير التسريبات إلى زيادة طفيفة في الطول والعرض، مع احتمال عدم استخدام التيتانيوم كمادة أساسية في الهيكل هذه المرة.

وأخيرًا، أكد تسريب أحدث الملصقات الترويجية أن عائلة Galaxy S26 ستُكشف رسميًا في 25 فبراير 2026، ضمن حدث Galaxy Unpacked المنتظر.

