تكنولوجيا: أجهزة Apple TV و HomePod mini الجديدة جاهزة تقريبا للإطلاق مع شائعات عن جهاز تحكم Siri Remote جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل لإطلاق طرز جديدة من أجهزة Apple TV 4K و HomePod mini والتي أصبحت جاهزة تقريبا وفقا لأحدث التقارير وظلت كلا الجهازين جاهزين لعدة أشهر لكن أبل تؤجل إطلاقها حتى يتوفر الإصدار الأكثر تخصيصا من المساعد Siri ويقال إن الأجهزة قيد الاستخدام النشط بالفعل بين الموظفين في المقر الرئيسي للشركة لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وإذا كنت تتابع شائعات أجهزة Apple TV و HomePod mini فهذه قصة مألوفة حيث من المتوقع أخيرا إطلاق المساعد Siri المحدث كجزء من أنظمة iOS 27 و iPadOS 27 و macOS 27 والتي سيتم الكشف عنها خلال الكلمة الرئيسية لمؤتمر WWDC 2026 في 8 يونيو وبعد الاختبار التجريبي يجب إصدار تحديثات البرامج على نطاق واسع في شهر سبتمبر لذا يجب أن تكون الأجهزة متاحة للشراء بحلول ذلك الوقت دون استهلاك مساحة كبيرة ذاكرة عشوائية مدمجة لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة تناسب الجميع

وتم الكشف عن جهاز Apple TV 4K الحالي في أكتوبر 2022 بينما تم تقديم جهاز HomePod mini في أكتوبر 2020 لذا كان هناك انتظار طويل للأجهزة ومع ذلك لا تتوقع الكثير من حيث الميزات الجديدة لكلا الجهازين بصرف النظر عن الرقائق الأحدث التي تدعم المساعد Siri ويحتوي جهاز Apple TV 4K الحالي على شريحة A15 Bionic من سلسلة iPhone 13 بينما يستخدم جهاز HomePod mini شريحة S5 من ساعة Apple Watch Series 5 وتدعي الشائعات السابقة أن الجهاز القادم سيجهز بشريحة A17 Pro لدعم تقنيات Apple Intelligence بأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الكفاءة والسرعة

ومن المتوقع أيضا أن يتميز الجهاز بشريحة N1 من أبل لدعم تقنيات Wi Fi 7 و Bluetooth 6 و Thread ويتوقع الخبراء أن يكون للجهاز القادم تصميم مشابه للطراز الحالي مع احتمال تحديث جهاز تحكم Siri Remote بشكل ما وبالنسبة لجهاز HomePod mini من المتوقع أن يستخدم شريحة S9 أو أحدث مع ميزات أخرى تشمل جودة صوت محسنة وشريحة Ultra Wideband أحدث وخيار لون أحمر ومن المتوقع أيضا أن تقوم أبل بتحديث جهاز HomePod بالحجم الكامل وإصدار مركز منزل ذكي جديد كليا هذا العام