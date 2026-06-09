تكنولوجيا: شركة أبل تجدد ميزة جينموجي بالكامل في نظام iOS 27 بميزات تخصيص مذهلة #WWDC2026

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل عن تحديث شامل وجذري لتجربة إنشاء الرموز التعبيرية الذكية جينموجي في نظام iOS 27 حيث قدمت واجهة مستخدم مطورة بالكامل تدعم وصف الرمز التعبيري المراد إنشاؤه كتابة مع خيارات للبدء من رموز تعبيرية موجودة بالفعل أو اختيار صورة من تطبيق الصور أو تحديد شخص معين وأضافت أبل واجهة مخصصة لوصف التغييرات لإجراء تعديلات وتحسينات مستمرة على ما تم إنشاؤه مسبقا مما يتيح للمستخدمين تعديل وتغيير عناصر محددة مثل الألوان والكائنات والاعتماد على القاعدة القديمة للتصميم بدلا من إعادة توليد رمز تعبيري جديد بالكامل مع كل طلب
وأصبح الذكاء الاصطناعي من أبل أكثر ذكاء وقدرة على تنفيذ التحديثات المتكررة بنجاح لتقديم أفضل تخصيص ممكن للجينموجي حيث يمكن للمستخدم عبر سلسلة من الطلبات المتتالية إنشاء رموز تعبيرية معقدة ومتعددة العناصر بجانب إمكانية إضافة رموز تعبيرية أخرى داخل التصميم وتوفير اقتراحات ذكية من الواجهة للخطوات التالية وجاءت المخرجات بشكل أكثر اتساقا لتشبه الرموز التعبيرية الحقيقية بنمط كرتوني ثلاثي الأبعاد بشكل افتراضي مع إتاحة خيار جديد لتغيير النمط الفني بالكامل وطلب الحصول على أشكال أخرى مثل الرسوم والتخطيطات اليدوية
وتتميز عملية توليد الجينموجي الجديدة بأنها أسرع بكثير وأقل استهلاكا لموارد النظام وموفرة لطاقة البطارية بشكل ملحوظ ويعتمد هذا التحديث على نماذج أبل التأسيسية المطورة والتي تشترك فيها الميزة مع تطبيق Image Playground المحدث بالكامل في نظام iOS 27 لدعم توليد الصور الواقعية الفوتوغرافية وإضافة عناصر الذكاء الاصطناعي المبتكرة إلى أجزاء محددة فقط من الصور بكل دقة وسهولة لتلبية كافة تطلعات المستخدمين